प्रवर्तन निदेशालय ने देश की नामी कंपनी डाबर इंडिया और एम्मार एमजीएफ के दो निदेशकों की सम्पति जब्त कर ली है। डाबर इंडिया के डायरेक्टर प्रदीप बरमन की 20.8 करोड़ की सम्पत्ति सीज कर दी है। वहीं ईडी ने एम्मार एमजीएफ के एडीशनल एमडी श्रवण गुप्ता की 10.28 की सम्पत्ति सीज की है। प्रदीप बरमन के बैंक अकाउंट में अनाधिकृत लेन देन का आरोप है। साथ ही प्रदीप के पास एक जूरिक में एचएसबीसी बैंक का अकाउंट है। वहीं श्रवण गुप्ता के स्विटजरलैंज के एचएसबीसी बैंक अकाउंट में 15,40,650 यूएस डॉलर होने की बात सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि विदेश की बैंकों में कालाधन छिपा रखा है।

Competent authority under FEMA confirms ED’s seizure of assets worth Rs. 20.8 Crores of Pradip Burman, Director, Dabur India Ltd. for unauthorizedly depositing & holding a bank account in HSBC, Zurich.

