प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार तड़के तिरुवनंतपुरम में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारई विजयन के आवास पर छापेमारी की। यह छापेमारी उनकी बेटी की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई। ईडी की 12 सदस्यीय टीम तड़के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के घर पहुंची और चल रही जांच के तहत तलाशी शुरू की। यह कार्रवाई ईडी द्वारा विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद की गई है।

क्या है मामला?

जांच एजेंसी राज्य के स्वामित्व वाली कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) द्वारा 2017 और 2020 के बीच एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए कथित 1.72 करोड़ रुपये के भुगतान की जांच कर रही है। आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड ने कथित तौर पर पाया था कि कंपनी द्वारा कोई सेवा प्रदान न किए जाने के बावजूद भुगतान मासिक आधार पर किए गए थे।

बोर्ड ने यह भी पाया कि एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस लेन-देन के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रही। विजयन के आवास के अलावा ईडी इस मामले से जुड़े 12 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। पूर्व मंत्री मोहम्मद रियाज, सीएमआरएल कार्यालय और कई अन्य स्थानों से जुड़े ठिकानों पर भी तलाशी जारी है। ईडी ने पहले वित्तीय लेनदेन से संबंधित निष्कर्षों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आगे की जांच फिलहाल जारी है।

सीएमआरएल को कोर्ट से लग चुका है झटका

इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने सीएमआरएल द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच में ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। फैसले के बाद सीएमआरएल के वकील ने अंतरिम सुरक्षा आदेश को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके तहत कंपनी के अधिकारियों को तलब करने पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

अदालत ने कहा था, “हम वास्तव में ऐसा करने के पक्ष में नहीं हूं। हमें नहीं लगता कि ऐसा किया जाना चाहिए। वैसे भी हमें लगता है कि बिना अगले नोटिस के वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब अगला नोटिस आएगा, तब आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।”

(यह भी पढ़ें- ईडी ने की रिकार्ड छापेमारी)

ईडी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान धनशोधन मामलों में की गई गिरफ्तारियों में लगभग 27 फीसद की कमी आई है, लेकिन इस अवधि के दौरान कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 81,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो अब तक का रिकार्ड है। पढ़ें पूरी खबर