प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुधियाना जिले के साहनेवाल में मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भतीजे गुरप्रीत सिंह सैनी के घर पर छापा मारा है। साहनेवाल से AAP विधायक हरदीप मुंडियां, भगवंत मान की पंजाब सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। ED के एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मंत्री के रिश्तेदार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है।

ED के एक सूत्र ने बताया, “डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट ने M/s तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में 26 जगहों पर प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत सर्च और सर्वे ऑपरेशन शुरू किया है। इस कार्रवाई में M/s तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, M/s रेमिगेट बिल्डस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, M/s MB इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, M/s मेरा बाबा रियलिटी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और M/s मेरा बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर, डायरेक्टर और उनसे जुड़े लोग शामिल हैं।”

290 करोड़ के बैंक फ्रॉड का है मामला

सूत्र ने कहा, “इसके साथ ही ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) और पंजाब सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में PMLA, 2002 के सेक्शन 16 के तहत जांच की जा रही है, ताकि GMADA से आरोपी कंपनियों के बारे में सबूत इकट्ठा किए जा सकें। तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के पश्चिम विहार में एक प्रोजेक्ट, रेडिसन ब्लू होटल और रेमीगेट बिल्डस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में GMADA से कानूनी बकाया की गैर-कानूनी माफी और कैंसल किए गए प्लॉट के री-अलॉटमेंट से जुड़े 290 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड में शामिल है। मेसर्स रेमीगेट इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को कानूनी बकाया की माफी के लिए 57 करोड़ रुपये का आर्थिक फायदा दिया गया।”

ED के एक सोर्स ने कहा, “जांच में यह भी पता चला कि एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म ने GMADA अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन खरीदने में गड़बड़ियां कीं। इसके जरिए दिए गए मुआवज़े के पेमेंट की भी जांच चल रही है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह सैनी के फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की भी जांच चल रही है।” इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस ने कमेंट के लिए हरदीप मुंडियां से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया।

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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार की किसी भी तरह की आलोचना करने पर लोगों को ‘धमकियों और प्रताड़ना’ का सामना करना पड़ता है। पंजाब मे अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पढ़ें पूरी खबर।