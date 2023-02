ED ने अरविंद केजरीवाल के PA से की पूछताछ, आबकारी नीति से जुड़ा है मामला

ED ने अरविंद केजरीवाल के PA से की पूछताछ, आबकारी नीति से जुड़ा है मामला

ED ने बिभव कुमार से दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की।

अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ED ऑफिस में जाते हुए (ANI PHOTO)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) के पीए बिभव कुमार से पूछताछ की। ED ने बिभव कुमार से दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बिभव कुमार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश किया गया और जांचकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। ED ने 11 फरवरी को इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी (YSR Congress MP Magunta Srinivas Reddy) के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार किया था। राघव मगुंटा से पहले ED ने पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा (Punjab based businessman Gautam Malhotra) ​​और आप के सोशल मीडिया प्रभारी विजय नायर के सहयोगी राजेश जोशी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अब तक मामले में दो अभियोजन शिकायतें, एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। वे मामले में तीसरी चार्जशीट (second supplementary) दाखिल करने के लिए तैयार हैं। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को भी 26 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। Also Read Delhi: मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में केस दर्ज करने की दी मंजूरी, CBI करेगी जांच आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 20 फरवरी के लिए समन जारी किया था। लेकिन सिसोदिया ने बजट को अंतिम रूप देने के लिए थोड़ा और समय मांगा था। इसके बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली सरकार का बजट तैयार किया जा रहा है और अपने अंतिम चरण में है। इसी का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने फरवरी के अंत तक का समय मांगा था। सिसोदिया ने कहा था कि फरवरी के अंत के बाद जब भी सीबीआई के अधिकारियों उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएंगे, वह उनके सामने जाएंगे और उनके सभी सवालों का जवाब देंगे। सिसोदिया ने कहा था कि मैंने हमेशा सीबीआई का सहयोग किया है और सहयोग करता रहूंगा। अभी तक सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं डाला गया है। लेकिन उनके करीबियों के खिलाफ जांच चल रही है।

