National Herald Case: ED ने खड़गे से की घंटों पूछताछ, जयराम रमेश बोले- उन्हें मार्गरेट अल्वा के लिए डिनर होस्ट करना था

Ex Union Minister Says on ED Questioned with Mallikarjun Kharge: जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, “यह मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध की ऊंचाई है!”

ED Questioned Mallikarjun Kharge: कांग्रेस नेता ने बताई मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की वजह (Photo Credit- PTI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.