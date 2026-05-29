Punjab Nikay Chunav Result 2026: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पंजाब नगर निकाय चुनावों में अपनी पार्टी के दमदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन किया। इसकी वजह से ईडी पार्टी का सफाया हो गया है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “पंजाब में शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों का दिल से धन्यवाद। सबको बधाई। लोगों ने ये ऐतिहासिक वोट देकर भगवंत मान सरकार के कामों को शाबाशी दी है। ऐसे ही हम अच्छे काम आगे भी करते रहेंगे।”

अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा, “ED पार्टी का सफ़ाया हो गया। ED पार्टी ने पंजाब के छोटे छोटे व्यापारियों पर जो इतनी रेड करवाके लोगों को परेशान किया, आज लोगों ने उसका बदला लिया।”

पंजाब में शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों का दिल से धन्यवाद। सबको बधाई।



लोगों ने ये ऐतिहासिक वोट देकर भगवंत मान सरकार के कामों को शाबाशी दी है। ऐसे ही हम अच्छे काम आगे भी करते रहेंगे।



ED पार्टी का सफ़ाया हो गया। ED पार्टी ने पंजाब के छोटे… pic.twitter.com/NxQI56gEEt — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 29, 2026

भगवंत मान भी जाहिर की खुशी

इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी द्वारा बड़ी संख्या में वार्डों में जीत हासिल करने और कई अन्य वार्डों में आगे रहने पर खुशी जाहिर की और कहा कि लोगों ने विपक्ष की नफरत की राजनीति को हराया है और सत्तारूढ़ पार्टी की विकासवादी राजनीति का समर्थन किया है।

भगवंत मान ने कहा, “पंजाब की जनता ने नफरत की राजनीति को हराकर विकासोन्मुखी राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने विभाजनकारी राजनीति में लिप्त दलों को नकार दिया है।” उन्होंने आगे कहा, “गर्मी के मौसम में भी कतारों में खड़े होकर लोग अपना वोट डालने के लिए बाहर आए।”

आम आदमी पार्टी की बंपर जीत

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अब तक गिनी गई 1,765 वार्डों में से 862 वार्डों में जीत हासिल करके 102 नगर निकायों में शानदार जीत दर्ज की है। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस 348 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। निर्दलीय उम्मीदवार 242 वार्डों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यह शिरोमणि अकाली दल से ज्यादा हैं। शिअद ने 169 वार्ड जीते। वहीं, भाजपा ने 138 और बहुजन समाज पार्टी ने छह वार्ड पर जीत दर्ज की है।

मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट सहित आठ नगर निगमों के 1,897 वार्डों वाले 102 नगर निकायों, साथ ही 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के चुनाव 26 मई को मतपत्रों के माध्यम से हुए। इसमें 63.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 7,554 उम्मीदवार मैदान में थे। 1,977 वार्डों में से 80 वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए।

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पंजाब में भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के माध्यम से हाई-रिस्क गर्भावस्था एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष रूप से मज़बूती मिल रही है। यह योजना जटिल प्रसव और गम्भीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के इलाज को परिवारों के लिए बिना किसी आर्थिक बोझ के सुलभ बना रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…