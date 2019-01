बैंकों को 8,100 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले 4 गुजराती कारोबारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सारे कारोबारी इटली और नाइजीरिया में छुपे हुए हैं। ईडी ने इटली से इनके प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को ईडी ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि स्टर्लिंग बायोटेक घाटोले में नितिन जयंतीलाल संदेशरा, चेतन कुमार जयंती लाल संदेशरा, दिप्ती चेतन संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि ये सारे कारोबारी इटली और नाइजीरिया में छिपे बैठे हैं। आगे की जांच के लिए इनका प्रत्यर्पण बेहद ही जरूरी है।

ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने उसे संदेशरा बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई की हरी झंडी दे दी। अब ईडी नाइजीरिया और इटली से उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज कर दी हैं।

A Delhi court allows Enforcement Directorate (ED) to go ahead to initiate the extradition proceedings against Sandeshsara brothers from Italy and Nigeria in connection with Sterling Biotech scam.

— ANI (@ANI) January 21, 2019