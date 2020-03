जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है। यह पहला मौका है जब एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गोयल को हिरासत में लिया है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने एक ट्रैवल एजेंसी की शिकायत पर मुंबई पुलिस द्वारा एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर का संज्ञान लिया है। सूत्रों ने कहा कि ईडी की फॉरेक्स उल्लंघनों की जांच में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है, लेकिन विधेय अपराध की अनुपस्थिति के चलते इसे पीएमएलए केस के तहत रजिस्टर नहीं किया जा सकता।

Mumbai: Enforcement Directorate (ED) raid is underway at the residence of former Chairman of Jet Airways, Naresh Goyal in connection with an alleged money laundering case. pic.twitter.com/0rFmo9B3Th

