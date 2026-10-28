प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अटैच यानी कब्जे में ले लिया है। ईडी के मुताबिक, इन संपत्तियों की मौजूदा कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये हैं।

ईडी ने यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, संस्थापक आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की है।

किसानों की जमीन पर किया जबरन कब्जा- ईडी

एजेंसी ने अपनी जांच की शुरुआत रामपुर के अजीम नगर पुलिस थाने में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर की है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था।

बुधवार को एक बयान में ईडी के प्रवक्ता ने कहा, “रामपुर प्रशासन की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, गांव सिंघानखेड़ा में ‘शत्रु संपत्ति’ (enemy property) के करीब 34 एकड़ के 45 प्लॉट पर यूनिवर्सिटी के लिए अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। यह तब हुआ, जब कस्टोडियन पहले ही ट्रस्ट को दी गई उस जमीन की लीज रद्द कर चुके थे। अब गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति कस्टोडियन ने जिला प्रशासन के जरिए इस जमीन का कब्जा वापस ले लिया है।”

सरकारी पैसों का भी दुरुपयोग

जांचकर्ताओं ने पाया कि सरकारी कार्यों के लिए आवंटित किए गए फंड को यूनिवर्सिटी दिया गया। साथ ही यूनिवर्सिटी के निजी परिसर में सरकारी काम कराए गए। इतना ही नहीं, सरकारी ठेका पाने वाले ठेकेदारों से मिली रकम को भी दान दिखाकर वापस ट्रस्ट को दे दिया गया।

ईडी ने बताया, यह सूचना यूपी पुलिस के साथ भी शेयर की गई थी। इसी आधार पर इस साल 13 अक्टूबर को अजीम नगर पुलिस थाने में आजम खान, ट्रस्ट और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

28 एफआईआर भी लिया अधीन

आगे बताया कि ईडी ने रामपुर पुलिस की ओर से आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई 28 और एफआईआर को भी अपने अधीन लिया है, इसमें अधिकतर मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इन मामलों में आरोप है कि 2016 में रामपुर शहर में कई परिवारों के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया था, इनमें से कई वक्फ संपत्ति के किरायेदार थे। आरोप है कि यह काम आजम खान के निर्देश पर कथित तौर पर तत्कालीन सर्कल ऑफिसर और अन्य लोगों ने किया था।

एफआईआर के मुताबिक, वहां लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी गई और उनसे नकदी, गहने व मवेशी लूट लिए गए। साथ ही मलबे को यूनिवर्सिटी ले जाया गया। उनका यह भी आरोप है कि रामपुर नगर पालिका के लिए खरीदी गई सफाई मशीनरी को यूनिवर्सिटी परिसर में भेज दिया गया।

कंपनियों ने माना है आरोप

पीएमएलए जांच के दौरान ईडी ने पाया कि मुख्य रूप से रामपुर के ठेकेदारों ने सरकारी ठेकों से फंड और निर्माण सामग्री को यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में लगाया। ईडी ने आरोप लगाया, “ऐसी ही एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वीकार किया कि ठेके कि कुल राशि का 30 से 40 फीसदी हिस्सा यूनिवर्सिटी के लिए निर्माण सामग्री खरीदने में इस्तेमाल किया गया। कंपनी को करीब 186 करोड़ रुपये के पीडब्ल्यूडी ठेके मिले थे। एक अन्य फर्म के साझेदारों ने माना कि वे आजम खान के प्रभाव में काम करते थे, और फर्म ने ट्रस्ट को 40 लाख रुपये का चंदा दिया था।”

आयकर विभाग ने अलग से, आईटी एक्ट, 1961 के तहत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ईडी को पता चला कि यूनिवर्सिटी के निजी परिसर में 6.60 करोड़ रुपये के काम MLA/MLC स्थानीय क्षेत्र विकास फंड से कराए गए थे। ये काम यूपी जल निगम की ओर से किए गए थे, जिसके उस समय आजम खान चेयरमैन थे।

ईडी के मुताबिक, “ट्रस्ट को राजनीतिक प्रभाव के जरिए मेरठ की 2 शैक्षणिक संस्थाओं से भी 6.24 करोड़ रुपये का चंदा मिला था।”

आजम ने मंत्री रहते बदले शर्त

जांच के दौरान यह भी पता चला कि यूपी सरकार ने निजी परिसर में एक पंडाल, OBC लड़कों के हॉस्टल और एक अस्पताल ब्लॉक के लिए 23.41 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। प्रवक्ता ने आरोप लगाया, “2015 के आदेश में, जिसके तहत पंडाल के लिए 12.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, यह शर्त रखी गई थी कि इसका मालिकाना हक संस्कृति विभाग के पास रहेगा, इसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा और राज्य सरकार के इस्तेमाल के लिए यह मुफ्त में उपलब्ध रहेगा। बाद में 2016 के एक आदेश में इन शर्तों को बदल दिया गया: मालिकाना हक जौहर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया गया और राज्य सरकार के इस्तेमाल वाली शर्त को हटा दिया गया। 2015 और 2016 में, जब ये आदेश जारी किए गए थे, तब आजम खान शहरी विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, और जल निगम इसी विभाग के अंतर्गत आता था।”

एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, ‘डिस्ट्रिक्ट वैल्युएशन ऑफिसर’ ने 10 नवंबर 2023 की अपनी रिपोर्ट में कैंपस की 59 इमारतों के निर्माण की लागत 494.46 करोड़ रुपये आंकी है।

टैक्स में भी घपले का आरोप

ED ने कहा, “114 सेल डीड (बिक्री विलेखों) के जरिए हासिल की गई यूनिवर्सिटी की जमीन का मूल्य 4.63 करोड़ रुपये लगाया गया, जिससे कैंपस की कुल लागत 499.09 करोड़ रुपये हो गई। इसके मुकाबले, ट्रस्ट ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में केवल 78.32 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया है। इसमें से 12.29 करोड़ रुपये के चंदे फर्जी पाए गए, जिसके बाद असल खर्च 66.03 करोड़ रुपये रह गया यानी कैंपस की लागत में से कुल 72.63 करोड़ रुपये ही सही माने जा सकते हैं। बाकी बचे 426.46 करोड़ रुपये को ‘अपराध से प्राप्त रकम’ (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) माना गया है, जिसे ट्रस्ट के पदाधिकारी साबित नहीं कर सके।”

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रामपुर जिला जेल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, “आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे।” इसके जरिये उन्होंने जेल में बंद इस नेता के समर्थकों को यह संदेश दिया कि वे आज भी उन्हें पार्टी का एक अहम और स्थायी चेहरा मानते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें