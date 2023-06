Supertech Chairman RK Arora: सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही थी पूछताछ

Supertech Chairman RK Arora arrested : आर के अरोड़ा पर यूपी, दिल्ली और हरियाणा में कई एफआईआर दर्ज हैं। इसे लेकर ईडी ने सुपरटेक ग्रुप की कई कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। (Image Credit-ANI)

