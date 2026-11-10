चुनाव आयोग ने अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे के रजिस्ट्रेशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दिया है। हाईकोर्ट में आयोग ने कहा कि एक संगीन और अत्यंत संवेदनशील आपत्ति प्रस्तावित राजनीतिक अकाली दल वारिस पंजाब दे के रजिस्ट्रेशन में अंतिम फैसला करने में बाधा बनी हुई है। इन आपत्तियों में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता पर बुरा असर डाल सकते हैं।

हाई कोर्ट में दायर अपने नए अतिरिक्त जवाबी हलफनामें में आयोग ने बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मांगी गई डिटेल बैकग्राउंड जांच की रिपोर्ट कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी अब तक हासिल नहीं हुई है।

9 जुलाई को मिली आपत्ति- आयोग

आगे यह भी कहा, ‘हमने प्रस्तावित पार्टी के कार्यालय में जाकर वेरिफिकेशन और उससे जुड़े डाक्यूमेंट्स की जांच पहले ही पूरी कर ली थी। हालांकि 9 जुलाई 2026 को उसे एक गंभीर आपत्ति मिली, जिसके बाद इस मामले की और अधिक जांच करने की जरूरत पड़ गई।’

14 जुलाई को यह आपत्ति पंजाब के CEO को भेजी गई, जिसमें उन्हें पूरे बैकग्राउंड की व्यापक जांच करने और एक डिटेल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। आयोग ने कोर्ट को आगे बताया कि अभी तक वह रिपोर्ट उसे नहीं भेजी गई है।

‘राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक वैधानिक प्रक्रिया है’

एक अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई अनुमति के तहत दाखिल नवीनतम हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपने इस रूख को पुन: दोहराया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत किसी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक वैधानिक प्रक्रिया है और इसे अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं माना नहीं जा सकता।

चुनाव आयोग ने अपने पिछले हलफनामे में संवेदनशील जानकारी को लेकर आरोप लगाया गया था कि वारिस पंजाब दे अलगाववाद से जुड़ा है। साथ ही देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति इस संगठन क निष्ठा को लेकर भी चिंता है। इस कारण चुनाव आयोग ने मामली की और गहराई से जांच करने का आदेश दिया था।

आयोग ने यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन की चाह रखने वाले आवेदक को धारा 29ए में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने व देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प भी लेना शामिल है।

क्या है ये मामला?

यह रजिस्ट्रेशन से जुड़ा विवाद तब सामने आया जब वारिस पंजाब दे सगंठन ने 22 जनवरी 2025 को अपना आवेदन आयोग को सौंपा, जिसे आयोग ने 6 फरवरी 2025 को स्वीकार कर लिया।

जांच के बाद चुनाव आयोग ने 10 सितंबर 2025 को एक कमी संबंधी पत्र (deficiency letter) जारी किया। पत्र में बताया गया कि आवेदन में मिली कमियां और त्रुटियां दूर किया जाए। हालांकि आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया था लेकिन आयोग में वह सुधारे गए डॉक्यूमेंट 16 जनवरी 2026 को जमा किए गए।

इसके बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया पंजाब के सीईओ कार्यालय के माध्यम से जारी रही। आयोग के मुताबिक, सीईओ ने 27 अप्रैल 2026 को परिसर और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में एक पॉजिटिव वेरीफिकेशन रिपोर्ट दी। हालांकि रजिस्ट्रेशन आवेदन पर कोई अंतिम फैसला लिए जाने से पहले जुलाई में एक संवेदनशील आपत्ति मिली, जिस कारण आयोग ने डिटेल बैकग्राउंड जांच कराने का फैसला लिया।

संगठन ने खुद लिया समय

आयोग ने आवेदन पर फैसला लेने में देरी के आरोपों को सिर से खारिज कर दिया और दलील दी कि याचिकाकर्ता ने स्वयं रजिस्ट्रेशन डाक्यूमेंट में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त समय लिया।

साथ ही इस तर्क का विरोध भी किया की आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए एक साझा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने के मामले में प्रस्तावित पार्टी को नुकसान हो सकता है, आयोग का कहना है कि कानूनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता।

आयोग ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि पंजाब के सीईओ से रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव रही तो आवेदक को दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं पब्लिश करानी होंगी, जिनमें आम जनता से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद ही अगर कोई आपत्तियां होगी तो उनकी निपटारा होगा और फिर अंतिम निर्णय लेने से पहले आवेदक को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने रिट याचिका का निपटारा करने की मांग की है और कहा कि लंबित वैधानिक जांच के बिना रजिस्ट्रेशन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने सुनवाई के बाद आगे के विचार के लिए 11 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

एक सांसद है संगठन के पास

फिलहाल, अकाली दल वारिस पंजाब दे का नेतृत्व खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह कर रहे हैं, ये संगठन के इकलौते सांसद हैं। अमृतपाल ने कई आरोपों के चलते अभी भी जेल में बंद हैं।