चुनाव आयोग के भीतर स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानि कि SIR को लेकर सामने आए मतभेदों के बीच अब आयोग में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कामकाज के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 29 जुलाई, 2026 को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे।

पूर्व नौसेना अधिकारी कमोडोर लोकेश के बत्रा की ओर से फाइल की गई RTI के जवाब में सामने आई फाइल नोटिंग से इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। दोनों चुनाव आयुक्तों के इस लेटर के जवाब में कैबिनेट सचिवालय ने मामले को गंभीरता से लेने के बावजूद किसी तरह की सीधी कार्रवाई करना उचित नहीं माना था।

कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने सीधे कार्रवाई से कर दिया था इनकार

जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने 23 सितंबर को रिपोर्ट किया था RTI एप्लीकेशन में लेटर की डिटेल्स और फाइल नोटिंग मांगी गई थी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने उनके लेटर को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन आयोग को संवैधानिक संस्था कहते हुए उसके कामकाज में सीधे दखल करने से इनकार कर दिया था। नोटिंग में कहा गया था कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसके कामकाज में कार्यपालिका का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से लगाए गए आरोप

मनीष गर्ग को मिला था अतिरिक्त प्रभार

कैबिनेट सचिवालय को लिखे गए लेटर में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कहा था कि डिप्टी इलेक्शन कमीश्नर मनीष गर्ग को प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। प्रशासनिक विभाग के उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरू 27 जुलाई से 9 अगस्त तक छुट्टी पर थे, इसलिए मनीष गर्ग को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। लेटर में कहा गया है कि मनीष गर्ग ने 28 जुलाई को अपना चार्ज संभाला और कुछ ही घंटे के अंदर अंदर काम बांटने का ऑर्डर जारी कर दिया।

क्लैश की शुरुआत कहां से हुई?

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने अपने पत्र में कहा कि यह आदेश आयोग या संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा किए बिना और उन्हें इसकी जानकारी दिए बिना जारी किया गया था। वहीं विवेक जोशी ने भी अपने खत में कहा है कि जब उन्होंने मनीष गर्ग से एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन से संबंधित फाइल मांगी तो उन्हें फाइल देने से इनकार कर दिया गया और फाइल नहीं दी गई। दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस घटनाक्रम को लेकर कैबिनेट सचिव से हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की थी।

कैबिनेट सचिवालय की फाइल नोटिंग में क्या कहा गया?

RTI के तहत सामने आई फाइल नोटिंग में कहा गया है कि 3 और 4 अगस्त को कैबिनेट सचिवालय के भीतर इस मामले पर विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों ने दोनों चुनाव आयुक्तों की शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि मनीष गर्ग ने अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद काम के बंटवारे से संबंधित आदेश जारी किया था।

3 अगस्त की नोटिंग में कहा गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने शिकायत की थी कि गर्ग ने आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना अपने समकक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के काम का बंटवारा कर दिया। नोटिंग में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित अधिकारियों को पहले भी निर्देश दिए गए थे कि आयोग से चर्चा या मंजूरी के बिना इस तरह के कदम नहीं उठाए जाएं। इसके बाद मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की राय लेने का प्रस्ताव रखा गया।