चुनाव आयोग आज रविवार को आगमी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर सकता है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की चुनावों की तारीख का ऐलान कर सकता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना है।

पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में टीएमसी के खाते में 213 सीटें गई थीं। बीजेपी ने उस चुनाव में 77 सीटें जीती थीं। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन अपना खाता तक नहीं खोल पाया था। जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल विधानसभा में 294 सीटे हैं।

असम: असम के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। उसकी सहयोगी पार्टी एजीपी को 9 सीटें मिली थीं और यूपीपीएल के खाते में 6 सीटें गई थीं। कांग्रेस को उस चुनाव में 29 सीटों से संतोष करना पड़ा था, AIUDF को तब 16 सीटें हासिल हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि असम विधानसभा में 126 सीटें हैं।

केरल: केरल के पिछले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ यूडीएफ के खाते में 41 सीटें गई थीं। जानकारी के लिए बता दें कि केरल विधानसभा में 140 सीटें आती हैं।