चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘आतंकवादी’ कहा था। जिसके बाद आयोग ने इस मामले का संज्ञान का लेते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। आयोग ने खड़गे से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है

मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को “आतंकवादी” कहा और बाद में स्पष्टीकरण जारी किया। उनकी इस टिप्पणी से मौजूदा चुनावी मौसम में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान गुरुवार को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। वह प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर विपक्षी एआईएडीएमके की आलोचना कर रहे थे।

खड़गे ने कहा, “वे (एआईएडीएमके) मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। और वह समानता में विश्वास नहीं करते। उसकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। इन लोगों का उनके साथ जुड़ना, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वे अन्नादुराई, कामराज, पेरियार, कलाइग्नार और बाबासाहेब आंबेडकर के दर्शन को कमजोर कर रहे हैं।

जब खड़गे से उनके बयान के संदर्भ के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री हमेशा “धमकी” देते हैं और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियों के कथित “दुरुपयोग” की ओर इशारा किया। खड़गे ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी संस्थाएं उनके नियंत्रण में हैं। इसलिए मैं इस संदर्भ में कहता हूं कि वह लोगों और राजनीतिक दलों को आतंकित कर रहे हैं।

इसके बाद भाजपा ने चुनाव आयोग से खड़गे के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। यह तर्क देते हुए कि यह टिप्पणी सार्वजनिक जीवन में संभव सबसे गंभीर आरोपों में से एक है। भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा कि यह सिर्फ अपमानजनक ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक खतरनाक और अभूतपूर्व हमला है और एमसीसी का घोर उल्लंघन है। तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग से खड़गे के खिलाफ झूठा और मानहानिकारक बयान देने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज करने पर विचार करने का अनुरोध किया।

बेरोजगारों को देंगे तीन हजार रुपये मासिक भत्ता, बंगाल में मतदान से पहले अमित शाह ने लगाई वादों की झड़ी

पश्चिम बंगाल में मतदान से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दमदम और हावड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। शाह के निशाने पर सबसे ज्यादा राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी रहीं। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी कहती हैं कि 7 बजे के बाद माताएं घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार बना दो, मोदी जी के हाथ मजबूत करो। रात को एक छोटी सी बच्ची भी स्कूटी से बाहर निकल पाए और किसी गुंडे की आंख उठाकर देखने की हिम्मत न हो। शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की जनता से कई वादे भी किए। पढ़ें पूरी खबर।