पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया बीजेपी को बंगाल में चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए की गई। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए।

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अब यह सच्चाई सामने आ गई है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कैसे किया।

सेरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

ममता बनर्जी ने कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।”

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान चुनाव आयोग के भीतर SIR की प्रक्रिया को लेकर मतभेदों से जुड़ी एक हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में दिया। इसके अलावा, ममता बनर्जी ने बताया कि विपक्षी INDIA ब्लॉक की बैठक 30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने की संभावना है।

प्रस्तावित INDIA ब्लॉक की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब SIR को लेकर विपक्षी दलों के बीच बातचीत बढ़ गई है। चुनाव आयोग के भीतर SIR की प्रक्रिया को लेकर मतभेदों की खबरों के बाद विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक-दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही, सभी दल मिलकर इस मामले में संयुक्त रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

इससे पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रैली में जाने से रोकने के लिए नजरबंद किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली स्थल तक जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया था।

ममता बनर्जी ने रैली के लिए रवाना होने से पहले कहा, “हमें नजरबंद कर दिया गया है। मुझे रैली स्थल पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन मैं रैली में जाऊंगी और उसे संबोधित करूंगी। अगर रोक सकते हैं तो रोककर दिखाएं।”

इसके बाद ममता बनर्जी उत्तरपाड़ा के रास्ते जाने के बजाय डानकुनी और दिल्ली रोड होते हुए सेरामपुर पहुंचीं। उनके काफिले के साथ पुलिस की एक गाड़ी भी मौजूद थी।

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने रैली स्थल तक जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया है और वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने यह आरोप TMC नेताओं के काफिले पर कथित हमले के संदर्भ में लगाया।

बताया गया कि उत्तरपाड़ा में रैली के लिए जा रही TMC विधायक कुणाल घोष की कार पर कथित तौर पर पत्थर और अंडे फेंके गए। आरोप है कि काले झंडे लेकर एक समूह ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और “गो ब्लैक” के नारे लगाए। इसके बाद इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई।

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह का अत्याचार अफ्रीकी देशों में देखने को मिलता है। यहां तक कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। फिर यहां सत्तारूढ़ बीजेपी ने सड़कों पर इतना आतंक क्यों फैला रखा है?

हालांकि, पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा कि जब राज्य की जनता विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और TMC को पहले ही नकार चुकी है, तो बीजेपी उन पर हमला क्यों करेगी? उन्होंने कुणाल घोष की कार पर हुए कथित हमले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के शामिल होने से भी इनकार किया। देबजीत सरकार ने कहा कि इस हमले में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था।

छूटे नामों के लिए अब घर-घर जाएंगे BLO, SIR प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर भी चुनाव आयोग ने दिया जवाब

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों ने शनिवार को एक बैठक की। दोपहर तीन बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी ने नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में बैठक की। पढ़ें पूरी खबर।