अफ्रीका में इबोला के प्रकोप को देखते हुए आगामी भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि स्थिति पर विचार-विमर्श के बाद भारत और अफ्रीकी संघ इस बात पर सहमत हुए हैं कि चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करना ठीक होगा।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, “शिखर सम्मेलन और इससे संबंधित बैठकों की नई तारीखें आपसी परामर्श के माध्यम से तय की जाएंगी और सही समय पर सूचित की जाएंगी।”

भारत को अफ्रीकी संघ आयोग के सहयोग से 28-31 मई 2026 को नई दिल्ली में चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS-IV) की मेजबानी करनी थी जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के नेताओं को एक साथ लाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत-अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है।

यह शिखर सम्मेलन 10 साल बाद आयोजित होने वाला था

यह शिखर सम्मेलन 10 साल के अंतराल के बाद आयोजित होने वाला था। इससे पहले यह 2008, 2011 और 2015 में आयोजित हो चुका था। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च जोखिम वाले देशों से भारतीय बंदरगाहों, हवाई अड्डों और बॉर्डर पॉइंट्स पर आने वाले यात्रियों के लिए इबोला संबंधी सलाह जारी की। लगभग 40 देशों के प्रतिभागियों और प्रतिनिधियों में उन देशों के लोग भी शामिल थे जिन्हें इबोला के प्रकोप के बीच अब उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में चिह्नित किया गया है।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अफ्रीकी संघ के साथ जारी एक संयुक्त बयान में कहा, “अफ्रीकी नेताओं और हितधारकों की पूर्ण भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करने और महाद्वीप पर उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, शिखर सम्मेलन और संबंधित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में भारत सरकार, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श आयोजित किए गए।”

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के लोगों और सरकारों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि की और अफ्रीका के नेतृत्व में स्वास्थ्य स्थिति में हो रहे बदलावों से निपटने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों में योगदान देने की अपनी तत्परता व्यक्त की। यह अफ्रीका के नेतृत्व के प्रति साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

बांग्लादेश में भारतीय अधिकारी की संदिग्ध मौत

बांग्लादेश के चटोग्राम स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी मंगलवार सुबह परिसर में मृत पाए गए। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मृतक की पहचान 38 वर्षीय नरेन धर के रूप में हुई है जो भारतीय उच्चायोग में सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें