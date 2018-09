Earthquake Today in Delhi, Haryana, Gurgaon: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रविवार (9 सितंबर) को दोपहर के बाद भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था। विभाग के अनुसार ये झटके शाम 4.37 बजे महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन के तल से 10 किमी की गहराई में था।

Earthquake measuring 3.8 on the Richter scale, epicentered at Haryana’s Jhajjar, occurred at 4:37 pm today. https://t.co/brvLbCmtJ7

