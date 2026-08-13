लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख के लेह में यह झटके आज सुबह 6:05 बजे आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही।

भूकंप का केंद्र लद्दाख का लेह इलाका था, जहां धरती से 10 किलोमीटर की गहराई में यह हलचल दर्ज की गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों में हड़कंप मच गया और लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। हालांकि, अभी तक भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है।

An earthquake of magnitude 5.5 on the Richter scale struck Leh, Ladakh, at 6:05 am today: National Centre for Seismology. pic.twitter.com/Y0SQ3mdhQE — ANI (@ANI) August 13, 2026

झटके महसूस होने के बाद लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा। स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

कोलंबिया में भूकंप से 132 लोगों की मौत

पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया जिसमें कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई। भूकंप में सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोगों के ढही इमारतों के नीचे दबे होने की आशंका है। राष्ट्रपति एबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला ने आपातकाल की घोषणा की। भूकंप का केंद्र चोको के ग्रामीण इलाके में था।

कोलंबिया की भूवैज्ञानिक सेवा के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह 7:34 बजे 103 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। इसके बाद 2.8 और 4.8 तीव्रता के दो छोटे झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके केंद्र से काफी दूर तक महसूस किए गए। इसके अलावा वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें