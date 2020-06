गुजरात में 5.5 तीव्रता का भूकंप, झटकों के दौरान हिलीं गाड़ियां, मकानों में दरारें, घरों से भागे लोग; कच्छ में था केंद्र

गुजरात में रविवार रात 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों के बाद लोग घरों से घबराकर आनन-फानन बाहर भागे। अफसरों ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र (एपिकसेंटर) कच्छ जिले के भचाऊ में था।

ये झटके रात करीब नौ बजे के आसपास अहमदाबाद में भी महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग वहां के प्रह्लाद नगर समेत अन्य इलाकों में घरों से फौरन बाहर निकल आए।National Center for Seismology (NCS) के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता 5.5 थी।

NCS की साइट पर मैप के मुताबिक, ताजा भूकंप भुज से लगभग 85 किमी दूर था, जहां पर 26 जनवरी 2001 को 7.7 तीव्रता के खतरनाक भूकंप में तकरीबन 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोग जख्मी हुए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजकोट में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कुछ मकानों में दरारें पड़ने की खबर है। हालांकि, फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है।

@Kaushikdd ने भूकंप के झटकों के दौरान सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के हिलने का वीडियो रिकॉर्ड कर ट्वीट किया। क्लिप में साफ तौर पर झटकों के दौरान कार हिलती नजर आ रही थी।

CCTV Footage from Bhachau shows the intensity of #Earthquake felt in Kutch #Gujarat #Ahmedabad #Rajkot pic.twitter.com/9trEU47QB9

#Ahmedabad right now,

Earthquake: get out of the house.

Rain and corona: keep your ass in the house. pic.twitter.com/3C3ZeVO0vc

— Paresh Godhwani (@Par_God) June 14, 2020