Earthquake: उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, अफगानिस्तान में था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6

दिल्ली एनसीआर में मंगलवार (21 मार्च, 2023) को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।

दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके (प्रतीकात्मक फोटो)

Earthquake in Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में मंगलवार (23 मार्च, 2023) रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इमारतों के हिलने से दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके रात करीब 10 बजकर 20 मिनट पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप के इन झटकों की तीव्रता 6.6 मापी गई। भूकंप के झटके भारत के अलावा और भी कई पड़ोसी देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, मंगलवार शाम आए भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैयजाबाद में था। देश की राजधानी नई दिल्ली के शकरपुर इलाके में भूकंप की वजह से एक इमारत के टेढ़ी हो जाने की खबर थी। हालांकि सिविल डिफेंस की टीम ने इसे गलत करार दिया। मौके पर मौजूद सिविल डिफेंस के एक सदस्य ने बताया कि शकरपुर में बिल्डिंग पहले से ही ऐसी बनी हुई थी क्योंकि वहां पहले से गैप था। भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह एक फर्जी कॉल थी। स्थिति नियंत्रण में है। हमने इमारत को ऊपर से नीचे तक चेक किया और कोई समस्या नहीं है कुछ ऐसा था लोगों का रिएक्शन न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में लुधियाना की एक महिला ने कहा, “मैं सोफे पर बैठी हुई थी और अपने बेटे से बात कर रही थी, तभी मैं हिलने लगी। मैंने सभी को अलर्ट किया। सभी लोग बाहर निकले, हमने बहुत तगड़े झटके महसूस किए।” जम्मू के कटरा में भूकंप के बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आई। एक गेस्ट हाउस के मालिक शुभम ने कहा कि भूकंप के बाद यहां आए हुए श्रद्धालू होटल छोड़कर सड़कों पर आ गए। मां की कृपा से यहां कोई जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन लोग अभी डरे हुए हैं। Also Read खोजने होंगे नुकसान से बचाव के उपाय इन देशों में भी महसूस किया गया भूकंप भारत के अलावा, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के कलाफान से 90 किलोमीटर की दूरी पर था। Also Read भूकंप से बचाव की तैयारी पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र हिंदूकुश पर्वतों में था। डॉन के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप ने अफगानिस्तान और भारत के कई हिस्सों को भी हिलाने वाले इस भूकंप का केंद्र अफगान शहर जुर्म से 40 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था।

