हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 रही। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप के झटके रात 10 बजे महसूस किए गए। ये झटके चंबा और आसपास के जिलों में महसूस किए गए।

राज्य की राजधानी शिमला में भी हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लोग घरों के बाहर आ‌ गए। हालांकि, फिलहाल किसी भी तरह की जानमाल की हानि या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के केंद्र की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर थी।

हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी झटके

हिमाचल प्रदेश के शाहपुर और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं डलहौजी, भरमौर और होली सहित कई क्षेत्रों में भी कंपन महसूस किया गया। भूकंप का असर हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी इसके झटके महसूस किए गए। चंडीगढ़ और पंचकुला जैसे शहरी क्षेत्रों में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, चंबा, मंडी सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों ने झटके महसूस किए।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि जमीन कई सेकंड तक हिलती रही जिससे कुछ पल के लिए अफरा-तफरी और भय का माहौल बन गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फिलहाल किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई तत्काल रिपोर्ट नहीं मिली है। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और जिला प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। यह क्षेत्र उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में आता है और पिछले कई वर्षों में यहाँ कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कांगड़ा जिला भूकंप की दृष्टि से देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है और इसे भूकंपीय जोन-5 में रखा गया है। साल 1905 में कांगड़ा में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। 7.8 रिक्टर स्केल तीव्रता वाले इस भूकंप में करीब 20 हजार लोगों की जान चली गई थी और हजारों भवन ध्वस्त हो गए थे।

उत्तराखंड में तेजी से घटी आबादी

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिकल की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल आबादी में से 3.4 प्रतिशत आबादी विधवा, तलाकशुदा और अलग-अलग रहने वालों की है, जो कि 2014 की 4.1 प्रतिशत के कम है यानी दस साल में ऐसे लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें