वीडियो संपादन से कमाएं धन

विभिन्न साफ्टवेयर की सहायता से आप शानदार वीडियो बना सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

आप कंपनियों, यूट्यूब चैनल और यहां तक कि अपने स्वयं के प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बना सकते हैं। आप मौजूदा वीडियो को बेहतर बनाने के लिए वीडियो ‘एडिटिंग टूल’ का उपयोग कर सकते हैं या शुरुआत नए वीडियो भी बना सकते हैं। सही कौशल और ज्ञान के साथ, आप अपने वीडियो संपादन के जुनून को एक आकर्षक करिअर में बदल सकते हैं। तो अगर आप घर बैठे-बैठे से कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो संपादक बनकर वीडियो संपादन का कार्य करना शुरू कीजिए। इसमें उपयोग होने वाले विभिन्न ‘टूल’ का बारे में आज आपको बताएंगे। वीडियो संपादन के लिए सबसे पहले आपके पास एक लैपटाप या पीसी और इंटरनेट का कनेक्शन होना आवश्यक है। इसके बाद जरूरत होगी एक ‘एडिटिंग साफ्टवेयर’ की। अधिकतर अच्छे ‘एडिटिंग साफ्टवेयर’ के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है। लेकिन बाजार में कई साफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका मुफ्त सीतिम उपयोग किया जा सकता है। इनमें दाविंसी रिजोल्व, काइनमास्टर, वीएन आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ साफ्टवेयर केवल मोबाइल पर ही चल सकते हैं। ‘एडिटिंग साफ्टवेयर’ के बाद कापीराइट मुक्त संगीत या आवाज और वीडियो व तस्वीरों की बारी आती है। कापीराइट मुक्त संगीत या आवाज के लिए ‘यूट्यूब म्युजिक लाइब्रेरी’ और साउंडक्लाउड डाट काम जैसी वेबसाइट पर उपलब्ध संगीत या विभिन्न प्रकार की आवाजों का उपयोग किया जा सकता है। कापीराइट वीडियो और तस्वीरें भी इंटरनेट पर भरपूर संख्या में उपलब्ध हैं। ‘पिक्सल्स’, ‘पिक्साबे’, ‘वीडीजी’ आदि वेबसाइटों से कापीराइट वीडियो और तस्वीरें आसानी से मिल जाएंगी। इन सभी संसाधनों के इस्तेमाल से कापीराइट वीडियो बनाई जा सकती हैं। आप अपनी बनाई इन वीडियो को सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन पर साझा कर सकते हैं, जहां से आपको वीडियो संपादन का कार्य मिल सकता है। अच्छा वीडियो संपादन करने वालों को मुंह मांगी कीमत मिलती है। प्रस्तुति : सुशील राघव https://www.jansatta.com/blank.html

