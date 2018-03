भारत लौटी उजमा ने सुनाई आपबीती, कहा- पाकिस्तान मौत का कुआं, जहां जाना आसान लेकिन निकलना मुश्किल

पाकिस्तान में फंसी भारतीय महिला उजमा गुरुवार को स्वदेश लौट आईं। भारत आते ही उन्होंने सबसे पहले देश की माटी को चूमा। स्वदेश लौटने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उजमा अहमद के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने उजमा के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजमा ने पाकिस्तान में अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में बताया। उजमा ने कहा कि मेरे लिए आज खुशी का दिन है। उन्होंने इस दिन के लिए सुषमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, “विदेश मंत्री से मुझे बहुत सहयोग मिला। उन्होंने भारतीय उच्चायोग के अधिकारी जेपी सिंह से बात की और उनसे कहा कि यह मेरी बेटी है… भारत की बेटी है… देश की बेटी को चाहे जैसे भी हो बचाना है।” उजमा ने कहा कि उन्हें भारत की बेटी होने का गर्व है। मैंने भारत आकर खुली सांस ली।

उजमा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, “मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने के लिए गई थी। वहां के लोग बहुत अलग हैं। ताहिर ने मुझे डराया और बेटी को किडनैप करने की धमकी देकर साइन करा लिए थे।” उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान जाना आसान है, लेकिन पाकिस्तान से आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में आदमी भी सुरक्षित नहीं तो महिला का क्या हाल होता होगा। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहां जाना आसान है, लेकिन निकलना मुश्किल है। मैं सुषमा मैम और भारतीय उच्चायोग के अधिकारी का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं अनाथ हूं, पहली बार मुझे अहसास हुआ कि मेरी जिंदगी कीमती है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उजमा आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग की वजह से यहां है। मैं उजमा का केस लड़ने वाले शहनावाज नून का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने पिता की तरह उसका केस लड़ा।

Want to thank Sushma ma'am. high commission officials. I am an orphan, first time, I realised my life is so valuable: Uzma pic.twitter.com/b8de8slFb2

It's easy to go to Pak, but tough to return. Pakistan is a 'well of death'. Even those who go there after arrange marriage are crying: Uzma pic.twitter.com/v0EOBuVYWV

— ANI (@ANI_news) May 25, 2017