भारत में E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच अब E20 के साथ E10 पेट्रोल भी उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। खास तौर पर पुराने वाहनों को ध्यान में रखते हुए E10 पेट्रोल की बिक्री शुरू करने के विकल्प पर चर्चा हो रही है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के चेयरमैन संजय खन्ना ने गुरुवार को कहा कि इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है, हालांकि अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है।

संजय खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुराने वाहनों के लिए E10 ईंधन उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों को समझना जरूरी है, क्योंकि एक साथ पेट्रोल के दो अलग-अलग ग्रेड उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा व्यवस्था में कई बदलाव करने पड़ सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के एक सवाल के जवाब में खन्ना ने कहा कि इस मुद्दे पर अलग-अलग स्तरों पर चर्चा और काम जारी है।

पुराने वाहनों के लिए E10 पर हो रही चर्चा

खन्ना ने कहा कि यह विकल्प देखा जा रहा है कि क्या पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सकता है और क्या देश की मौजूदा ईंधन आपूर्ति व्यवस्था एक साथ पेट्रोल के दूसरे ग्रेड को संभाल सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इसकी विस्तृत रूपरेखा पर काम चल रहा है।

इससे पहले 19 अगस्त को द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया था कि सरकार और तेल उद्योग के बीच शुरुआती स्तर पर यह चर्चा शुरू हुई है कि E20 के साथ पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल की खुदरा बिक्री की जा सकती है या नहीं।

पांच साल पहले हासिल हुआ 20 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य

भारत ने पिछले साल पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया था। इसके बाद देश में E20 पेट्रोल यानी 80 फीसदी पेट्रोल और 20 फीसदी एथेनॉल वाले ईंधन को बेस फ्यूल के तौर पर बढ़ावा दिया गया।

हालांकि, E20 को लेकर कई वर्गों में चिंता भी सामने आई है। खास तौर पर पुराने वाहनों के मालिकों की ओर से माइलेज में कमी और इंजन के कुछ हिस्सों पर संभावित असर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या पुराने दोपहिया वाहनों की है, जिन्हें E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया था।

E20 पर सरकार ने क्या कहा?

सरकार लगातार E20 पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करती रही है। सरकार का कहना है कि पुराने वाहनों में E20 के इस्तेमाल से माइलेज में अधिकतम 3 से 5 फीसदी तक की कमी हो सकती है। सरकार के मुताबिक E20 के दूसरे फायदे इस कमी की भरपाई कर सकते हैं।

सरकार ने उन दावों को भी खारिज किया है कि E20 पेट्रोल इंजन के हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बावजूद वाहन मालिकों की ओर से यह सवाल उठाया जाता रहा है कि उन्हें सामान्य पेट्रोल, E10 और E20 में से अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है।

E10 की वापसी में सबसे बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक्स

जानकार सूत्रों के मुताबिक E10 को E20 के साथ बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा। देश का जटिल फ्यूल रिटेल नेटवर्क फिलहाल E20 के अनुरूप ढल चुका है। ऐसे में E10 को दोबारा बड़े स्तर पर लाने के लिए लगभग समानांतर सप्लाई चेन तैयार करनी पड़ सकती है।

तेल उद्योग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दो अलग-अलग बेस फ्यूल को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना आसान और सीधा काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रीमियम पेट्रोल के दो-तीन अलग-अलग वेरिएंट पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी खपत बेस पेट्रोल की तुलना में बेहद कम है। इसलिए उन्हें सीमित मात्रा में उपलब्ध कराना अपेक्षाकृत आसान है।

लेकिन अगर E10 को बड़े पैमाने पर बेचना है तो इसके लिए लगभग एक समानांतर सप्लाई चेन तैयार करनी होगी, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह E20 की ओर स्थानांतरित हो चुकी है।

पेट्रोल पंपों पर भी करना होगा बड़ा बदलाव

एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के लिए एक या दो भूमिगत टैंक होते हैं। ऐसे में E20 के साथ E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए हजारों पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त या अलग टैंक व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

इसके अलावा दोनों तरह के ईंधन के लिए अलग डिस्पेंसर लगाने की भी आवश्यकता हो सकती है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को एथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर पेट्रोल पंप तक अलग-अलग ग्रेड की सप्लाई को संभालना होगा।

रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक अलग सप्लाई चेन

E10 और E20 को एक साथ बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने के लिए रिफाइनरियों और टर्मिनलों को भी अलग-अलग ब्लेंडिंग प्रक्रिया संचालित करनी होगी। एक प्रक्रिया में 10 फीसदी एथेनॉल और दूसरी में 20 फीसदी एथेनॉल का मिश्रण तैयार करना होगा।

इसके बाद दोनों ग्रेड के पेट्रोल को अलग-अलग सड़क टैंकरों के जरिए पेट्रोल पंपों तक पहुंचाना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दोनों ईंधन आपस में मिल न जाएं। इस पूरी प्रक्रिया से लागत बढ़ने और परिचालन जटिल होने की आशंका है।

सरकार पहले ही जता चुकी है लॉजिस्टिक्स की चिंता

सरकार ने जुलाई में कहा था कि देशभर में पेट्रोल के कई बेस ग्रेड उपलब्ध कराना एक बड़ी लॉजिस्टिक्स चुनौती पैदा करेगा। इससे लागत बढ़ सकती है और देश के जटिल फ्यूल रिटेल नेटवर्क की परिचालन दक्षता प्रभावित हो सकती है।

सरकार का यह भी कहना रहा है कि E20 अपेक्षाकृत स्वच्छ और बेहतर ईंधन है और इसे लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा चुका है। ऐसे में कम एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की ओर वापस जाना कई स्तरों पर उचित नहीं होगा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी E10 का विकल्प सुझाया

इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और आर्थिक मामलों के विभाग के सलाहकार आकाश पूजारी ने 18 अगस्त को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक विचार लेख में E20 के साथ E10 उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था। हालांकि, लेख में व्यक्त विचार व्यक्तिगत थे, लेकिन यह पहली बार था जब किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से पेट्रोल के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही।

नागेश्वरन और पूजारी ने अपने लेख में सुझाव दिया था कि E20 के साथ E10 को भी पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराया जाए। उनके मुताबिक इससे E20 को लेकर लोगों की चिंताएं कम करने में मदद मिल सकती है और पुराने वाहनों के मौजूदा बेड़े को भी सुरक्षा मिल सकती है, जब तक कि उन्हें E20 के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

पुराने दोपहिया वाहनों को लेकर ज्यादा चिंता

नागेश्वरन और पूजारी ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर इंजन को नुकसान पहुंचने से जुड़ी चिंताएं पूरी तरह सही नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने लाखों पुराने दोपहिया वाहनों को लेकर चिंता जरूर जताई, जिन्हें E20 ईंधन के लिए तैयार नहीं किया गया था।

ऑटो उद्योग से जुड़े जानकारों के अनुसार अप्रैल 2023 के बाद निर्मित और बेचे गए पेट्रोल वाहन E20 के अनुरूप माने जाते हैं। ऐसे में पुराने वाहनों और नए E20-कंप्लायंट वाहनों के बीच ईंधन की जरूरत को लेकर अंतर बना हुआ है।

पेट्रोल की खपत 4.3 करोड़ टन के करीब

भारत में पेट्रोल दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम ईंधन है। पिछले वित्त वर्ष में देश में करीब 4.3 करोड़ टन पेट्रोल की खपत हुई थी। ऐसे में E10 को E20 के साथ बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने का फैसला केवल वाहन मालिकों को अतिरिक्त विकल्प देने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके लिए रिफाइनरी, ब्लेंडिंग प्लांट, टर्मिनल, परिवहन व्यवस्था और पेट्रोल पंपों तक फैली पूरी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं।

फिलहाल BPCL की ओर से E10 को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। आने वाले समय में तकनीकी और लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों के समाधान के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल को E20 के साथ देशभर में उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं।

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