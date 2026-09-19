दिल्ली छात्रसंघ चुनाव 2026 के नतीजे आ गए हैं और ABVP ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज कर ली है। ABVP के उम्मीदवार यश डबास (अध्यक्ष), रिया छावड़ी (सचिव) और लक्ष्य राज सिंह (संयुक्त सचिव) चुनाव जीत गए हैं। वहीं एक पोस्ट उपाध्यक्ष पर निर्दलीय कैंडिडेट दिपांशु शौकीन ने जीत दर्ज की है।

डूसू चुनाव 2026 का रिजल्ट ABVP के लिए जितना खास है उतना ही शर्मनाक और कभी न याद रखने वाला NSUI के लिए है, क्योंकि कांग्रेस की यह स्टूडेंट विंग इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। NSUI का इस चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है। पिछले साल यानी 2025 में NSUI को एक पोस्ट उपाध्यक्ष पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पूरा सफाया हो गया है।

इन मौकों को नहीं भुना पाई कांग्रेस?

सत्य निकेतन हादसा

डूसू इलेक्शन के नतीजे न सिर्फ NSUI के लिए आत्म चिंतन करने वाले हैं बल्कि कांग्रेस के लिए भी यह नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। पिछले 3 महीने के अंदर छात्रों से जुड़े कई मुद्दे ऐसे सामने आए थे जिन्हें NSUI चाहती थी तो अच्छे से भुना सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि एनएसयूआई इन मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच पहुंच नहीं पाई। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा सत्य निकेतन का बिल्डिंग हादसा है जिसमें 5 छात्रों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी।

हॉस्टल का वादा नहीं चला

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद NSUI ने छात्रों की आवाज बनने की कोशिश तो खूब की, लेकिन उस आवाज को वह वोट में तब्दील नहीं कर पाई। हादसे के बाद NSUI ने हॉस्टल का मुद्दा उठाया तो था, लेकिन युवाओं को नहीं रिझा पाई। एनएसयूआई ने अपने मेनिफेस्टो में हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा, सस्ते किराये के लिए रेंट-कंट्रोल प्रावधान और सस्ते PG/रेंटल आवास के लिए वेरिफाइड यूनिवर्सिटी पोर्टल शुरू करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा NSUI को शर्मनाक हार से नहीं बचा पाया।

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ का नहीं चला जादू?

देश में Genz आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘छात्रों की गूंज’ छात्रों और युवाओं से जुड़ी एक पहल/कार्यक्रम को शुरू किया। उन्होंने पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याएं, शिक्षा की बढ़ती लागत, पढ़ाई का दबाव और परीक्षा व्यवस्था और करियर से जुड़ी चिंताओं जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं को अपनी समस्या रखने के लिए एक मंच प्रदान किया, लेकिन लगता है इससे डूसू इलेक्शन में NSUI को इस मंच का खास फायदा नहीं मिला। बता दें कि राहुल गांधी अभी तक इस कार्यक्रम के 4 संस्करण अटैंड कर चुके हैं और पांचवां संस्करण 19 सितंबर को इंदौर में प्रस्तावित था।

Genz प्रोटेस्ट का भी NSUI को नहीं मिला लाभ

देश में नीट पेपर लीक के बाद शुरू हुआ Genz प्रोटेस्ट छात्रों की आवाज बना था। इस प्रोटेस्ट को न सिर्फ विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला था बल्कि कई बड़ी पार्टियों की स्टूडेंट विंग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी थी। NSUI के कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में जमीनी स्तर पर नजर आए थे, लेकिन इसका लाभ डूसू इलेक्शन में नहीं मिला। छात्र आंदोलनों में परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार, फीस, हॉस्टल और जवाबदेही जैसे मुद्दे हावी रहे थे और इन मुद्दों को NSUI ने इन चुनाव में उठाया भी था। Genz प्रोटेस्ट में NSUI के अलावा AISA और AISF जैसे वामपंथी छात्र संगठन भी थे।

निर्दलीय जीत गया, लेकिन NSUI को नहीं मिली एक भी पोस्ट

इस बार का डूसू चुनाव ऐतिहासिक रहा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि डूसू इलेक्शन में किसी निर्दलीय कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है, लेकिन NSUI को एक भी सीट नहीं मिली। इससे पहले 2009 में निर्दलीय मनोज चौधरी और 1991 में निर्दलीय राजीव गोस्वामी DUSU अध्यक्ष की पोस्ट पर चुनाव जीते थे। हालांकि जो निर्दलीय कैंडिडेट दिपांशु शौकीन ने संयुक्त सचिव पर चुनाव जीता है वह NSUI से ही बागी होकर चुनाव लड़ा था।

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एवीबीपी की जीत से ज्यादा एक निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा जोरों पर हैं, हो भी क्यों न उम्मीदवार ने एवीबीपी और एनएसयूआई के उम्मीदवारों को बुरी तरह हराकर डीयू का उपाध्यक्ष का पद जीता है। उम्मीदवार का नाम है दीपांशु शौकीन। दीपांशु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के लिए अपने उपाध्यक्ष पद के प्रचार के दौरान पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में नंगे पैर घूम-घूमकर प्रचार किया। यहां पढ़ें पूरी खबर…