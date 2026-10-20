अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा मंगलवार को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोग रावण के पुतलों का दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में अपने नजदीक के रामलीला मैदानों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ द्वारका में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया और रावण का पुतला दहन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंद्रप्रस्थ रामलीला मैदान में आयोजित विजयादशमी समारोह में हिस्सा लिया। वहीं, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लालकिले के पास रामलीला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला समारोह में भाग लिया।

90 फुट ऊंचे पुतले बनाए गए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रावण के पुतले के दहन से पहले भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की आरती की। इसके बाद उन्होंने तीर चलाकर रावण के पुतले को आग लगाई। द्वारका श्री रामलीला आयोजन समिति के सदस्य और मीडिया प्रमुख भरत भूषण मालवीय ने बताया कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के 90 फुट ऊंचे पुतले बनाए गए थे।

राष्ट्रपति ने दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से भगवान राम के गुणों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कहानी लोगों को प्रकृति का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने और सभी का ख्याल रखने की प्रेरणा देती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के सभी संस्थानों और राजनीतिक दलों को राष्ट्रहित में एकजुट होकर देश के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। मोदी ने दशहरा समारोह में शामिल होते हुए यह भी कहा कि संकट कितना भी बड़ा या मुश्किल क्यों न हो, किसी को भी दूसरों के भरोसे बैठकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे विचार एक जैसे हों और… देश के सभी संस्थान तथा सभी राजनीतिक दल राष्ट्रहित के लिए एक साथ खड़े हों। हमें इसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए।”

30 फुट ऊंचा ‘कॉकरोच’ का पुतला जलाया

पीतमपुरा के डीडीए मैदान में श्री केशव रामलीला समिति की ओर से आयोजित विजयादशमी समारोह में 30 फुट ऊंचे ‘कॉकरोच’ के पुतले को भी जलाया गया। कॉकरोच का यह विशाल पुतला लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा।

पश्चिम बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर महानवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं और उत्सव मनाने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। शहर में लोगों ने त्योहार का भरपूर आनंद लिया। बड़ी संख्या में लोग सामुदायिक पूजा पंडालों और मंदिरों में पूजा-अर्चना करने पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने और पंडालों में ज्यादा भीड़ जमा होने से रोकने के लिए पुलिसकर्मी और पूजा आयोजक लगातार निगरानी कर रहे थे। पंडालों में लोगों के प्रवेश को भी नियंत्रित किया जा रहा था।

रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ के भक्तिमय माहौल से लेकर उत्तर और दक्षिण कोलकाता के चहल-पहल भरे मोहल्लों के पूजा पंडालों तक, परिवारों और दोस्तों के समूह बड़ी संख्या में पहुंचे और त्योहार का भरपूर आनंद लिया।

रामलीला मैदान तक निकाली गई शोभायात्रा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान तक पारंपरिक विजयादशमी शोभायात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान मुस्लिम और बुनकर समुदाय के कई लोगों ने फूल बरसाकर शोभायात्रा का स्वागत किया। गोरखनाथ मंदिर की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, यह शोभायात्रा शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की पूजा-अर्चना की। नाथ संप्रदाय के लोग गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार मानते हैं।

पारंपरिक वेशभूषा में योगी आदित्यनाथ फूलों से सजे रथ पर सवार होकर शोभायात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। रास्ते में श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। शोभायात्रा के दौरान ‘जय श्रीराम’ के जयकारे गूंजते रहे। नागफनी, तुरही, नगाड़े और डमरू जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। हनुमान दल के सदस्यों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं। इससे पहले दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। उन्होंने राज्य के लोगों की भलाई, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लालकिला मैदान में नव श्री धार्मिक लीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में हिस्सा लिया।

कुल्लू दशहरा बुधवार से शुरू होगा

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शहर के ढालपुर मैदान में होने वाला अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा बुधवार से शुरू होगा। कुल्लू दशहरा केवल एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि सात दिन तक चलने वाला उत्सव है। इसकी शुरुआत तब होती है, जब देश के बाकी हिस्सों में दशहरा उत्सव समाप्त हो जाता है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा

महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के लिए किए जाने वाले आंदोलन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं करते। आरएसएस प्रमुख ने चेतावनी दी कि ऐसे विरोध प्रदर्शन समाधान देने के बजाय राजनीतिक हितों को साधने और समाज में मतभेद बढ़ाने का माध्यम बन सकते हैं।

भागवत ने बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस और अल्बानिया में हाल के घटनाक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अपने हित साधने वाली ताकतें राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने के लिए सरकार बदलने को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इससे अक्सर वे नतीजे नहीं मिलते, जिनकी उम्मीद की जाती है। उन्होंने नागपुर में आरएसएस के विजयादशमी उत्सव में शस्त्र पूजा भी की।

यह भी पढ़ें- ‘लाल किले पर भी फहराया जाना चाहिए भगवा झंडा…’

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दशहरा रैली के दौरान शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भगवा झंडे को लेकर कहा कि अब यह लाल किले पर भी फहराया जाना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।