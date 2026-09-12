पश्चिम बंगाल में इस साल के दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर अभी से चर्चाएं जोरों पर हैं। हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर भी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच राज्य सरकार इस बार दुर्गा पूजा को लेकर खास तैयारियां करने में लगी है। पश्चिम बंगाल में दुर्जा पूजा उत्सव की शुरुआत ‘महालया’के दिन से होगी जो कि 10 अक्टूबर को है और इसी दिन कोलकाता के ईडन गार्डन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है।

इस बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत एक खास कार्यक्रम के साथ होगी। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ देश और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ईडन गार्डन में मां दुर्गा की प्रतिमा की ‘चक्षुदान’ यानी आंखें खोलने की रस्म में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री कोलकाता के ईडन गार्डन्स में किसी बड़े सांस्कृतिक आयोजन में हिस्सा लेगा।

इस कार्यक्रम में यह सेलिब्रिटी भी होंगे शामिल

शनिवार को कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर एक मीटिंग में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “हम महालया पर ईडन गार्डन्स में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा इवेंट करेंगे। यह पूजा की शुरुआत होगी।” इस इवेंट में प्लेबैक सिंगर कुमार सानू, श्रेया घोषाल, अभिजीत भट्टाचार्य, मोनाली ठाकुर और मधुश्री भट्टाचार्य भी परफॉर्म कर सकते हैं।

CAB को लिखा गया है खत

राज्य सरकार की ओर से एक लेटर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) को लिखा गया है जिसमें कहा गया है, “ईडन गार्डन को 25 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2026 तक के समय के लिए दुर्गा पूजा 2026 के सिलसिले में कई कल्चरल और सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऑर्गनाइज करने के लिए बुक और अवेलेबल कराना जरूरी है, जिसमें एक ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम भी शामिल है।”

सौरव गांगुली ने क्या कहा?

इस कार्यक्रम को लेकर CAB प्रेसिडेंट और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है, “यह पहली बार है जब यहां ऐसा इवेंट होगा और PM किसी कल्चरल इवेंट के लिए ईडन गार्डन आएंगे।” मेगा इनॉगरेशन इवेंट के अलावा 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच ईडन गार्डन में कई प्रोग्राम ऑर्गनाइज किए जाएंगे। इस हिसाब से करीब 21 दिन के लिए यह स्टेडियम दुर्गा पूजा इवेंट के लिए बुक रहेगा।

अभी तक रेड पर होता था दुर्गा पूजा का कार्यक्रम

बता दें कि अभी तक ममता सरकार में दुर्गा पूजा के प्रोग्राम रेड रोड पर आयोजित होते थे, लेकिन पहली बार यह उत्सव ईडन गार्डन में आयोजित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ ईडन गार्डन में प्रवेश लेंगे तो आस-पास का माहौल 1,000 महिलाओं के “उल्लास” से गूंज उठेगा और 10,000 ढाक (बंगाली ट्रेडिशनल ड्रम) बजाए जाएंगे।