Madhya Pradesh News: इंदौर नगर निगम में बुधवार को 8,455 करोड़ रुपए का बजट शोर-शराबे के बीच बहुमत से पारित किया गया। बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी की एक पार्षद ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया।

यह घटना सत्र के दौरान वंदे मातरम बजाए जाने के समय घटी। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। उनके इनकार के बाद बीजेपी पार्षदों ने तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे।

हंगामे के बीच, फौजिया शेख अलीम ने कहा, “ संविधान में कहीं भी यह अनिवार्य नहीं है कि हर किसी को वंदे मातरम गाना ही है। यह स्वैच्छिक है और किसी को भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।” बाद में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह गीत गाने से क्यों इनकार किया, तो अलीम ने कहा, “हमारे इस्लाम में आप ऐसा नहीं कह सकते।”

तुम्हारे बाप में दम है तो कहलवाकर दिखाओ- अलीम

अलीम के “तुम्हारे बाप में दम है तो कहलवाकर दिखाओ” चिल्लाने के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। उन्होंने अध्यक्ष से वंदे मातरम गाने से संबंधित नियमों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देने की मांग की। सदन में उपस्थित अधिकारी तुरंत ऐसा कोई नियम प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह गीत गाना अनिवार्य हो।

वंदे मातरम हमारा सर्वोच्च गीत है- पुष्यमित्र भार्गव

बीजेपी पार्षदों द्वारा कार्रवाई की मांग जारी रहने पर, अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव ने उन्हें बाकी दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया और सदन छोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें वंदे मातरम का अपमान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा, “वंदे मातरम हमारा सर्वोच्च गीत है। सदन में इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

विपक्ष के नेता चिंटू चौकसे ने कहा, “वंदे मातरम हमारे लिए, पूरे देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी सर्वोपरि है। उन्होंने जो किया वह शायद उनका निजी विचार हो।” उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की जानकारी राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दे दी गई है।

उमा भारती ठेला लगा पोहा-जलेबी बेच रहीं

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में उमा भारती टीकमगढ़ में सड़क किनारे ठेले पर पोहा और जलेबी बेचती नजर आ रही हैं। इसे देखकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर उमा भारती ठेले पर बैठकर पोहा और जलेबी क्यों बेच रही हैं। पढ़ें पूरी खबर…