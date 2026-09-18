862 रुपये…दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के एक बस ड्राइवर को एक दिन के काम के लिए इतनी ही कमाई मिलती है। कई ड्राइवरों के लिए महीने का खर्च खत्म होने से काफी पहले ही यह पैसा तय हो जाता है कि कहां जाना है। किसी के लिए घर का खर्च, किसी के लिए EMI और किसी के लिए रोज काम पर आने-जाने का खर्च इसी रकम में से निकलता है।

ड्राइवर जोगिंदर सिंह के लिए तो रोज काम पर पहुंचने में ही इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। वहीं दूसरे ड्राइवरों की कमाई घर के खर्च, कर्ज की किस्तों और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच बंट जाती है।

गुरुवार को दिल्ली के अलग-अलग बस डिपो में यही तस्वीर देखने को मिली। हड़ताल के तीसरे दिन 10000 से ज्यादा ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं आए। इसकी वजह से DTC की 6840 सरकारी बसों में से ज्यादातर डिपो में ही खड़ी रहीं।

हड़ताल कर रहे ड्राइवर सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में कम से कम 2000 रुपये रोजाना मजदूरी, सालाना बोनस, सरकारी छुट्टियों में काम करने का भुगतान और मेडिकल इंश्योरेंस शामिल हैं। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को कहा कि वेतन बढ़ाने की मांग को छोड़कर ड्राइवरों की बाकी सभी मांगें मान ली गई हैं।

उन्होंने कहा, ”मैंने आज ड्राइवरों से मुलाकात की। उनकी मेडिकल सुविधाओं, छुट्टी, अतिरिक्त किलोमीटर चलाने के बदले भुगतान और किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ड्राइवर की मौत होने पर परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने जैसी मांगों पर मैंने बात की। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि कॉन्ट्रैक्टर उनकी सभी मांगें माने।”

मंत्री ने आगे कहा, ”मैंने उन्हें भरोसा दिया है कि लेबर विभाग से सलाह लेने और उचित राशि तय करने के बाद उनकी सैलरी बढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी।” हालांकि, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सरकार के साथ बातचीत में ड्राइवरों की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रहेगी।

काम पर पहुंचने में ही 80 रुपये खर्च

वजीरपुर डिपो में करीब 150 बसे खड़ी थीं जबकि ड्राइवर बाहर गद्दे बिछाकर बैठे थे। इनमें 36 साल के जोगिंदर सिंह भी थे। वह पिछले तीन साल से डीटीसी बस चला रहे हैं। सिंह हर दिन झज्जर से दिल्ली काम पर आते हैं और आने-जाने में करीब 80 रुपये खर्च हो जाते हैं।

उन्होंने कहा, ”मुझे अपने दो बच्चों का खर्च उठाना है। उनकी स्कूल फीस हर महीने 2500 से 3000 रुपये के बीच है। रोज काम पर आने-जाने का खर्च भी महीने के बजट पर भारी पड़ता है।” सिंह रोज करीब 105 किलोमीटर बस चलाते हैं। वह वजीरपुर और नंद नगरी के बीच तीन चक्कर लगाते हैं। उनके मुताबिक महीने के आखिर तक हाथ में कुछ नहीं बचता। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं दोस्तों से अपनी बाइक की EMI भरने के लिए मदद मांग रहा हूं।

पेट्रोल का खर्च भी जेब पर भारी

जीटी करनाल डिपो में भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। यहां 121 बसें खड़ी थीं और ड्राइवर बाहर बैठे थे। 28 साल के आशु पंछाल रोज सोनीपत से बाइक से काम पर आते हैं। उन्होंने बताया, ”सिर्फ पेट्रोल पर ही 150 से 200 रुपये खर्च हो जाते हैं। इतना लंबा सफर करने से बाइक के रखरखाव का खर्च भी बढ़ जाता है।”

पंछाल आजादपुर से नेहरू प्लेस के बीच रूट नंबर 442 पर बस चलाते हैं। उन्होंने बताया कि रोज लंच, चाय और नाश्ते पर करीब 100 रुपये खर्च होते हैं। घर के लिए सब्जी और राशन खरीदने में 200 से 300 रुपये और चले जाते हैं।

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके पंछाल घर लौटते समय एक ऐप बेस्ड राइड प्लेटफॉर्म के लिए भी काम करते हैं। वह अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ”बिजनेश शुरू हो गया तो मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा।”

‘आज के समय में 862 रुपये की क्या कीमत है?’

36 साल के इमरान अल्वी पिछले पांच साल से डीटीसी बस चला रहे हैं। राजघाट डिपो-1 में उन्होंने कहा, ”आज के समय में 862 रुपये की क्या कीमत है? अगर आप बाजार जाते हैं तो ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी कीमत 1500 रुपये से ज्यादा होती है।”

अल्वी मयूर विहार फेज-3 के लाडो सराय के बीच बस चलाते हैं। इस रूट पर दिल्ली की कई व्यस्त सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बस में छोटी दुर्घटना या नुकसान होने पर ड्राइवर की सैलरी से पैसे काट लिए जाते हैं।

अल्वी ने कहा, ”ये बहुत बड़ी बसें हैं और दिल्ली में काफी भीड़ रहती है। अगर पीछे से कोई बस में टक्कर मार दे और उसमें डेंट आ जाए या किसी से हमारा शीशा टूट जाए तो हमारी सैलरी से 500 रुपये तक काट लिए जाते हैं।” डिपो में करीब 50 ड्राइवर मंगलवार से ही डिपो के अंदर बने रेस्ट रूम में रह रहे हैं।

‘हमारे साथ दिहाड़ी मजदूरों जैसा व्यवहार होता है’

56 साल के सुनील कुमार दो दशक से ज्यादा समय से सरकारी बस चला रहे हैं। उन्होंने ड्राइवरों की काम करने की परिस्थितियों के बारे में बताया।

शादीपुर डिपो में उन्होंने कहा, ”दिल्ली में बस चलाना बेहद तनावपूर्ण काम है और इसके लिए काफी कौशल की जरूरत होती है। इसके बावजूद हमारे साथ दिहाड़ी मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है।”

उन्होंने कहा, ”हमें छुट्टी या सरकारी अवकाश नहीं मिलता। जिस दिन काम पर नहीं आते, उस दिन की सैलरी काट ली जाती है। हमें मेडिकल या एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। अगर किसी ड्राइवर की मौत हो जाती है या वह घायल हो जाता है तो हम सभी मिलकर पैसे जमा करते हैं और उसके इलाज का खर्च उठाते हैं।” कुमार ने अपने दो बेटों की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया है। एक बेटा स्कूल में पढ़ता है जबकि दूसरा BTech कर रहा है।

उन्होंने कहा, ”EMI भरने के लिए मुझे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। समझ नहीं आता कि ये पैसे वापस कैसे चुकाऊंगा। इस नौकरी के बाद मेरे पास एक रुपया भी नहीं बचता।”

कुमार ने यह भी बताया कि इंसेंटिव हासिल करना भी आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को सभी तय स्टॉप पर बस रोकनी होती है और एक तय समय के अंदर पूरा रूट भी खत्म करना होता है। दिल्ली के ट्रैफिक में ऐसा करना काफी मुश्किल है।

उनके मुताबिक सुबह की शिफ्ट वाले ड्राइवरों को यह टारगेट पूरा करने पर 50 रुपये और शाम की शिफ्ट वालों को 100 रुपये इंसेंटिव मिलता है। लेकिन ज्यादातर ड्राइवर यह टारगेट पूरा नहीं कर पाते।