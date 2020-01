खूंखार आतंकियों के साथ पकड़े गए देविंदर सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने डीएसपी देविंदर सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। यहां इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को देविंदर सिंह को 2 आतंकियों के साथ पकड़ा गया था। इनके पास से हथियार भी मिले थे। फिलहाल एनईआईए देविन्दर सिंह से पूछताछ कर रही है।

रक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच की जिम्मेदारी एनआइए को सौंप दी है। श्रीनगर पहुंचे एनआइए के अधिकारियों ने आरोपित डीएसपी देविंदर सिंह से पूछताछ शुरू कर दी है। यही नहीं जांच एजेंसी की टीमों ने देविंदर सिंह के जम्मू व कश्मीर में उनके निवास स्थानों पर छापेमारी भी की है। यही नहीं डीएसपी के करीबी रिश्तेदारों व दोस्तों के घरों में भी छापे मारे गए हैं। इसके अलावा अधिकारी इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि देविंदर कितने दिनों से आतंकी संगठनों के संपर्क में था। मंगलवार को ही देविंदर को सेवाओं से निलंबित कर दिया गया था।

