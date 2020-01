जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गिरफ्तार किए गए डीएसपी से पुलिस पदक को वापस ले लिया गया है। बता दें कि आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर से बाहर निकलने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार पुलिस उपाधीक्षक देविंदर सिंह को बहादुरी के लिए दिया गया शेर-ए-कश्मीर पुलिस पदक बुधवार को ‘वापस’ ले लिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, निलंबित अधिकारी का कदम विश्वासघात के बराबर है। आदेश में यह भी कहा गया है कि डीएसपी के इस काम से बल की छवि बहुत खराब हुई है। गौरतलब है कि आदेश के अनुसार, सिंह को 2018 मे पुलिस पदक दिया गया था।

सरकारी ने क्या कहाः सरकारी आदेश में कहा, ‘दो आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर से बाहर निकलने में मदद करने की कोशिश और हथियारों एवं गोला-बारूद की बरामदगी विश्वासघात के बराबर है और इससे बल की छवि खराब हुई है। इसी के चलते 11 जनवरी को देविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे शेर-ए-कश्मीर पुलिस पदक वापस लिया जाता है।’

Government of Jammu & Kashmir: Sher-e-Kashmir Police Medal for Gallantry, awarded to Deputy SP, Davinder Singh in 2018 stands forfeited, for trying to assist terrorists.

