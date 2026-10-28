दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC) ने बुधवार को ऑनलाइन शराब बुकिंग मामले में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब दिया है। DSIIDC ने कहा कि ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप को 2024 में पिछली दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी थी।

DSIIDC ने आगे उद्देश्य बताते हुए कहा, ‘इसका उद्देश्य खुदरा बिक्री में पारदर्शिता लाना और किसी खास ब्रांड को जबरन बढ़ावा दिए जाने (ब्रांड पुशिंग) को रोकना था।’ कार्पोरेशन की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब आप दिल्ली सरकार की इस योजना को लेकर घेर रही है।

AAP नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 24 घंटे के भीतर इसे वापस नहीं लेती है, तो वे विरोध-प्रदर्शन करेंगे।

ट्रायल के बाद हुआ लॉन्च

अधिकारियों ने आगे बताया कि जरूरी ट्रायल के बाद DSIIDC ने ‘दिल्ली लिकर बुकिंग’ (Delhi Liquor Booking) ऐप लॉन्च किया, जिससे ग्राहक शराब बुक कर सकते हैं और निगम की दुकानों से उसे ले सकते हैं।

DSIIDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस सुनिश्चित करने व ब्रांड पुशिंग को रोकने के लिए, DSIIDC ने नवंबर 2025 में ‘दिल्ली लिकर बुकिंग’ ऐप पेश किया। इससे पहले, दिसंबर 2024 में DSIIDC प्रबंधन ने इस ऐप को बनाने की मंजूरी दी थी। ऐप बनाने के लिए 2 जनवरी 2025 को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था।”

DSIIDC के इस ऐप के जरिए लोग शराब की दुकानों पर अलग-अलग ब्रांड की उपलब्धता देख सकते हैं और वहां जाने से पहले अपनी पसंद के ब्रांड रिजर्व कर सकते हैं।

ग्राहकों को पहले करना होगा भुगतान

एक अधिकारी ने बताया, “ग्राहकों को ऐप के जरिए पहले से भुगतान करना होगा। वे अपना ऑर्डर DSIIDC की शराब की दुकान से जाकर ले सकते हैं। पूरे शहर में कॉर्पोरेशन द्वारा शराब की लगभग 210 दुकानें चलाई जा रही हैं।”

STORY | DSIIDC's online liquor booking app permitted by previous Delhi govt: Officials



The permission for the online liquor booking app was granted by the previous government in 2024 to ensure transparency and stop brand pushing in retail sales, the Delhi State Industrial… pic.twitter.com/I0fUeCyPFa — Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026

हालांकि, अधिकारी ने यह भी बताया कि इस सुविधा को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स उत्साहजनक नहीं रहा है, क्योंकि कई ग्राहकों को अभी भी इस सुविधा के बारे में पता ही नहीं है।

ऐप के जरिए कितनी खरीद सकते हैं शराब?

मौजूदा शराब खरीद सीमाओं के तहत, कोई व्यक्ति 9 लीटर तक व्हिस्की और 18 लीटर तक बीयर खरीद सकता है। डिजिटल बुकिंग सुविधा का उद्देश्य शराब की खरीदारी को और अधिक सुविधाजनक बनाना है, जिससे ग्राहक स्टोर पर जाने से पहले ही अपने पसंदीदा ब्रांड बुक कर सकें। हालाँकि, यह सुविधा केवल DSIIDC द्वारा संचालित आउटलेट्स पर उपलब्ध ब्रांडों तक ही सीमित है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह सुविधा ग्राहकों को अपनी खरीदारी की योजना बनाने का एक और विकल्प देती है, जबकि शराब खरीदने की मौजूदा सीमाएँ पहले जैसी ही रहेंगी।

पिछले साल, अधिकारियों ने कहा था कि नई आबकारी नीति के तहत एक मोबाइल ऐप लाया जा सकता है। इसका मकसद ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना और रिटेल आउटलेट्स पर शराब के ब्रांड या स्टॉक उपलब्ध न होने को लेकर अक्सर मिलने वाली शिकायतों का समाधान करना है।

दिल्ली में कितनी हैं शराब की दुकानें?

दिल्ली में अभी 700 से अधिक शराब की दुकानें हैं, जिनका संचालन चार सरकारी एजेंसियां ​​करती हैं- DSIIDC, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर।

क्या है शराब बुकिंग ऐप पर विवाद?

सौरभ भारद्वाज ने ‘बुक योर लिकर’ योजना को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इसे जन-विरोधी बताया और वापस लेने की मांग की।

उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, “मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को खुला चैलेंज है। 24 घंटे के भीतर इस ‘बुक योर लिकर’ योजना को वापस लें, वरना हम भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन शुरू करेंगे। रेखा गुप्ता को शराब की दुकानों पर कतारों में खड़े शराबियों की चिंता है। हम भाजपा को यह जन-विरोधी शराब योजना जारी नहीं रखने देंगे।”

आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा, “अब लोग घर बैठे शराब ऑर्डर कर सकते हैं। रेखा गुप्ता सरकार आपकी सेवा में हाजिर है। यह सरकार महिलाओं का बसों में मुफ्त सफर बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने इस सुविधा को बंद कर दिया और महिलाओं से कहा कि वे ‘पिंक कार्ड’ बनवा लें। महिलाएं इन कार्डों को पाने के लिए दो दिनों से कतारों में खड़ी हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। दिल्ली की एक-तिहाई आबादी को वोटर कार्ड नहीं मिले हैं और लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं। SC/ST और आय प्रमाण पत्र (इनकम सर्टिफिकेट) बनवाने के लिए भी लोगों को SDM दफ्तरों में लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन रेखा गुप्ता को इसकी कोई चिंता नहीं है।”

VIDEO | Delhi: On the launch of an online liquor booking app in the national capital, AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj says, “Now, people can sit at home and order liquor. The Rekha Gupta government is at your service. The government could not tolerate women travelling free… pic.twitter.com/qYV9uVrlsM — Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026

आगे कहा, “हालांकि, सरकार यह पक्का कर रही है कि शराब पीने वालों को लाइनों में न खड़ा होना पड़े और उनके लिए हर तरह का इंतज़ाम हो। रेखा गुप्ता की सरकार पहले दिन से ही महिलाओं को निशाना बना रही है। उन्होंने महिलाओं से करवा चौथ मनाने को कहा, लेकिन शराब की बुकिंग कैसे रुक सकती थी? करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले, सरकार ने एक तरह से महिलाओं से कह दिया है कि वे व्रत रखें, जबकि उनके पति शराब बुक करें। करवा चौथ के मौके पर दिल्ली की महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता का यही तोहफा है: घर बैठे आराम से शराब बुक करें।”

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग करने के बावजूद, ग्राहकों को अपना ऑर्डर लेने के लिए शराब की दुकानों पर जाना ही पड़ता है।

उन्होंने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, “असली सवाल यह है कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते भी हैं, तो भी आपको शराब खरीदने के लिए दुकान पर जाना ही पड़ता है और यहीं पर ट्रैफिक की समस्या के साथ-साथ बदसलूकी की दिक्कतें आती हैं। इसलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कदम क्यों उठाया गया है।”

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