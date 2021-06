दिल्ली के पंजाबी बाग़ इलाके में बन रही स्वर्ण मंदिर की नक़ल वाली इमारत को ढहा दी गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह इमारत सिखों की भावना और मर्यादा के खिलाफ थी, इसलिए इसे नष्ट कर दिया।

दरअसल दिल्ली के पंजाबी बाग़ इलाके में मौजूद भारत दर्शन पार्क में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इस पार्क में मैसूर पैलेस, चारमीनार सहित देश के 18 लोकप्रिय स्मारकों की नक़ल वाली इमारत बनाई जा रही है। इस पार्क में सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर की नक़ल वाली इमारत बनाई जा रही थी।

Big Victory for DSGMC: Thanking the Sangat

We have succeeded in getting the replica of Sri Darbar Sahib dismantled from Punjabi Bagh Park. This replica was against Sikh Maryada because Darbar Sahib is not a tourist place which can be replicated. #UnitedWeStand pic.twitter.com/TxaOJrsiho

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 22, 2021