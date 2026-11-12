दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (डीएसजीएमसी) के महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ की आलोचना की है। उन्होंने इसे ‘झूठ की किताब’ करार दिया है।

काहलों ने सोनिया गांधी पर ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ को सही ठहराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। काहलों ने बृहस्पतिवार को न्यूज एजेंसी IANS से कहा, “इस किताब के जरिए ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ और उसके बाद इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए सिखों के नरसंहार को सही ठहराने की कोशिश की गई है।”

काहलों ने उस दावे पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर को अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, 1 नवंबर 1984 को सिखों को बचाने की कोशिश की थी।

सिख समुदाय को बनाया गया था निशाना

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए थे। दंगों में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। सिख विरोधी दंगों में दिल्ली में 2,700 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।

डीएसजीएमसी महासचिव ने ​​कहा, “मेरी समझ में नहीं आता कि 31 अक्टूबर की शाम से लेकर 3 नवंबर की शाम तक दिल्ली की सड़कों पर सिखों का खुलेआम नरसंहार कैसे हुआ।” काहलों ने आरोप लगाया कि इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं और सांसदों ने भीड़ का नेतृत्व किया था।

Delhi: On Congress leader Sonia Gandhi's memoir, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) General Secretary Jagdeep Singh Kahlon says, "First of all, I would call this a book of lies. Through this book, an attempt has been made to justify Operation Blue Star and,… pic.twitter.com/UKFQoO6vc4 — IANS (@ians_india) November 11, 2026

पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने किया था भीड़ का नेतृत्व

सिख नेता ने कहा कि सिखों का कत्लेआम करने वाली भीड़ का नेतृत्व पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता नहीं थे और इंदिरा-राजीव के चहेते नहीं थे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के इशारे पर ही सिखों की दुकानों और कारोबारों को निशाना बनाया गया और लूटा गया।

डीएसजीएमसी महासचिव काहलों ने कहा कि अगर राजीव गांधी को सिखों से इतनी हमदर्दी थी तो क्या उन्होंने पुलिस को कोई निर्देश दिए, क्या आर्मी या फौज को तैनात किया कि किसी भी सिख का नुकसान ना हो? काहलों ने कहा कि अगर राजीव गांधी एक्शन मोड में आते तो किसी एक भी सिख का कत्लेआम नहीं होता।

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कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा है कि भारतीय भोजन की उनके जीवन में हमेशा से खास जगह रही है। सोनिया ने कहा है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात भी अच्छे खाने की तलाश के दौरान हुई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।