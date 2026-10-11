दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में हुई घटना को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप विधायकों/कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कमेटी की ओर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र लिखकर एक औपचारिक शिकायत दी गई है।

पत्र में कमेटी ने कहा कि हम गुरुद्वारा बंगला साहिब के पवित्र परिसर में हुई एक बेहद गंभीर और परेशान करने वाली घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता/समर्थक एक साथ गुरुदारा में घुसे और फिर परिसर के अंदर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और हंगामा और गड़बड़ी पैदा की, जिससे गुरुद्वारे की पवित्रता का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधि के लिए करने की कोशिश की गई। इसके बाद गुरुदारे के मैनेजमेंट और सेवादारों ने शांति बनाए रखने और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए दखल दिया।

परिसर के भीतर राजनीतिक नारे लगाए गए

प्रदर्शनकारियों ने पवित्र परिसर के भीतर राजनीतिक नारे लगाए, इससे धार्मिक माहौल खराब हुआ और गुरुघर की पवित्रता और मर्यादा का उल्लंघन हुआ। साथ ही जानबूझकर की गई इस राजनीतिक गतिविधि से सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

कमेटी ने आगे कहा कि हम दिल्ली पुलिस से अनुरोध करते हैं कि हमारी ओर से भेजे गए वीडियो से इन सभी लोगों की पहचान करें, पता लगाएं कि गुरुदारा परिसर में घुसने के लिए उन्हें किसने जमा किया, उन्हें ऑर्गनाइज किया और किसने उन्हें गाइड किया। साथ ही इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें।

अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम किया समर्थन

कमेटी ने यह भी कहा कि इस मामले को और गंभीर बनाने के लिए आप के विधायक और नेताओं ने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में घटना को तोड़-मोड़कर पेश किया और गुरुद्वारा मैनेजमेंट/कमेटी पर ही इल्जाम लगाया गाय। अरविंद केजरीवाल ने भी खुले तौर पर इसका समर्थन किया और इसे बढ़ावा दिया, जबकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बर्ताव साफ दिख रहा था।

Delhi Sikh Gurdwara Management Committee files a complaint with the Delhi Police against AAP convenor Arvind Kejriwal, AAP MLAs/workers others regarding the incident at the premises of Gurdwara Sri Bangla Sahib during the protests. pic.twitter.com/oy4ZzMwCxm — Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026

घटनाओं के इस सिलसिले से यह गंभीर आशंका पैदा होती है कि गड़बड़ी और उसके बाद चुनिंदा और गुमराह करने वाले वीडियो का सर्कुलेशन, पूजा की जगह के अंदर विवाद पैदा करने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, गुरुद्वारा मैनेजमेंट को बदनाम करने और इस हालात से राजनीतिक फायदा उठाने की एक सोची-समझी कोशिश का हिस्सा हो सकता है।

सिख संगत की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचा

गुरुद्वारा बंगला साहिब देश के सबसे पवित्र सिख धार्मिक संस्थानों में से एक है। किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति को इसके पवित्र परिसर को राजनीतिक विरोध, टकराव या प्रोपेगैंडा का अड्डा बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुरु घर का इस तरह जानबूझकर गलत इस्तेमाल एक गंभीर मामला है और इससे सिख संगत की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची है।

ऐसे में DSGMC डेफू पुलिस से अनुरोध करती है कि वे शेयर किए गए वीडियो में दिख रहे उन सभी लोगों की पहचान करें जो गुरुद्वारा परिसर में घुसे और विरोध और गड़बड़ी में शामिल हुए, उन्हें ऑर्गनाइज करने और उन्हें डायरेक्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाएं, और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सही कानूनी कार्रवाई करें।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के प्रदर्शन के बीच शनिवार को नई दिल्ली के पालिका बाजार के पास तनाव की स्थिति बन गई। सुरक्षा जांच सख्त होने के कारण राजधानी में आवाजाही भी प्रभावित रही। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें