आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के लोगों से माफी मांगने की मांग की। ‘आप’ नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) सरकारों ने राज्य के घर-घर में ड्रग्स पहुंचाया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार लोगों को सीएम भगवंत मान की सरकार जेल भेज रही है और जनता के समर्थन के साथ नशे के खिलाफ जंग लड़ रही है।

केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह की एक वीडियो क्लिप का सन्दर्भ दिया जिसमें वह ‘नशा मुक्त पंजाब’ के बारे में बोल रहे थे। आप नेता ने X पर लिखा, ”अमित शाह जी, आपको राज्य के हर घर में ड्रग्स पहुंचाने के लिए पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लोग बीजेपी और अकाली दल के काला युग भूले नहीं हैं जब अंतरराष्ट्रीय ड्रग स्मगलर्स को मंत्रियों के घरों में पनाह मिली और नशा बेचने वालों को पुलिस की गाड़ियों में हथियारबंद सुरक्षा के साथ पूरे राज्य में ले जाया जाता था ताकि वे घर-घर जाकर ड्रग्स पहुंचा सकें। आप किस मुंह से ‘नशा मुक्त पंजाब’ की बात कर रहे हैं?”

जिम्मेदार मंत्रियों को दी जा रही सजा

केजरीवाल ने बीजेपी-एसडीए पर तीखे हमले करते हुए आगे कहा, ”अब हम उस वक्त के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को जेल भेज रहे हैं और उनके गुनाह के लिए उन्हें सजा दी जा रही है। आज पंजाब में आम लोग आपकी सरकार के आने का इंतजार नहीं कर रहे बल्कि बड़े ड्रग तस्करों को आपका इंतजार है जो हमारी सरकार के कड़े एक्शन के चलते राज्य से भाग गए थे।”

बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, ”अगर आपको ड्रग्स को लेकर वाकई चिंता है तो पहले गुजरात में ‘डबल इंजन’ की अपनी सरकार एक्टिवेट क्यों नहीं करते? मुंद्रा एयरपोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए गए थे तो आपने पोर्ट के मालिक को जेल क्यों नहीं भेजा?”

कस्टडी से चोरी हुए ड्रग्स ने अनगिनत घरों को किया बर्बाद

CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में पुलिस की कस्डी में 2300 किलोग्राम ड्रग्स को चूहे खा गए। क्या यह भरोसा करने लायक बात है? केजरीवाल ने कहा कि इन ड्रग्स को कस्टडी से चुराकर बाजार में बेच दिया गया और अनगिनत घरों को बर्बाद कर दिया गया।

आखिरी में अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”पहले गुजरात को ठीक कीजिए, फिर पंजाब की बात कीजिए। पंजाब में भगवंत मान की सरकार जनता के समर्थन के साथ नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। पंजाब ने अकाली दल और बीजेपी के उस काले दौर को न तो भुलाया है, न भूलेगा और न ही माफ करेगा।”