राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह संत प्रेमानंद से मुलाकात कर उनसे आध्यात्मिक चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति 19 मार्च से उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार (19 मार्च 2026) को अयोध्या में दर्शन-पूजन के बाद वह मथुरा पहुंचीं जहां उन्होंने मंदिरों में पूजा-अर्चना की और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया।

शुक्रवार सुबह उन्होंने आध्यात्मिक कार्यक्रमों से दिन की शुरुआत की। राष्ट्रपति राधा केली कुंज स्थित संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं, जहां उन्होंने संत के प्रवचन सुने। यह सप्ताह इसलिए भी विशेष है क्योंकि गुरुवार को संत प्रेमानंद जी महाराज का जन्मदिन था।

आश्रम में राष्ट्रपति ने संत से आध्यात्मिक चर्चा की और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संत प्रेमानंद ने प्रसन्न मुद्रा में ‘राधे-राधे’ कहकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुर्मू ने संत प्रेमानंद महाराज को जन्मदिन की बधाई भी दी।

प्रेमानंद जी महाराज से खास बातचीत

राष्ट्रपति मुर्मू और प्रेमानंद महाराज जी के बीच एकांत में चर्चा भी हुई। इस दौरान खासतौर पर समाज सेवा, जनकल्याण जैसे जरूरी मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ने महाराज जी के सादा-सरल जीवन और उनके आध्यात्मिक विचारों की सराहना की।

कड़ी सुरक्षा में हुआ राष्ट्रपति का दौरा

राष्ट्रपति के इस दौरे को ध्यान में रखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। पूरे आश्रम परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

इससे पहले, गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं जहां उन्होंने राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना के पूजन में भाग लिया। इसके बाद वह शाम के समय विशेष विमान से मथुरा के लिए रवाना हुईं।