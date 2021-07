जम्मू हवाई अड्डा परिसर में स्थित वायु सेना स्टेशन पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर सवाल किया कि इस हमले का हमें जवाब देना चाहिए या मोदी सरकार को रोते रहना चाहिए? मालूम हो कि एक ट्विटर यूजर ने इस हमले को लेकर बीजेपी सांसद से सवाल किया था। जिसके जवाब में स्वामी ने ये ट्वीट किया।

जानकारी दे दें कि इस हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने संभाल ली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय वायुसेना स्टेशन पर रविवार तड़के हुए अपनी तरह के ऐसे पहले आतंकवादी हमले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला गृह मंत्रालय ने किया। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुरूप एनआईए ने कहा कि उसने 27 जून की तारीख में सतवारी थाने में पुन: मामला पंजीकृत किया है। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि एनआईए जम्मू में विस्फोटक तत्व अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की अनेक धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

What is your suggested retaliation to be carried by Modi Govt? Or just cry in pain?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 1, 2021