कालकाजी मंदिर में भी लागू हुआ ड्रेस कोड, अब ऐसे कपड़े पहनकर नहीं मिलेगी एंट्री

Kalkaji Mandir Dress Code: दिल्ली के कालकाजी मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर माता के दर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई है । छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और कटी-फटी जीन्स पहनकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है।

कालकाजी मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। (Image Credit- ANI)

Kalkaji Mandir Dress Code: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित मशहूर कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। अब कालकाजी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों को मर्यादित कपडे़ पहनकर आना होगा। बता दें कि कालकाजी मंदिर दिल्ली में श्रद्धालुओं के बीच काफी मशहूर है और यह एक शक्तिपीठ भी है। यहां रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते है। हालांकि, अब कालकाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों के विचार के साथ-साथ कपडे़ भी सात्विक होना आवश्यक है। अगर श्रद्धालु पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित छोटे कपड़े पहनकर मंदिर आते हैं तो मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कालकाजी के अलावा दिल्ली के कई मंदिरों में भी मर्यादित कपड़े पहनकर आने को कहा जा रहा है। कालकाजी मंदिर के वेबसाइट के अनुसार कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। ड्रेस कोड के तहत पुरुष श्रद्धालु ट्राउज़र, धोती और पायजामा के साथ ऊपर में शर्ट और टीशर्ट पहनकर माता के दर्शन करने आ सकते है। वहीं महिलाएं साड़ी और पायजामा के साथ चूड़ीदार पहन कर आ सकती हैं। क्यों लगाई गई पाबंदी? कालकाजी मंदिर के महंत ने बताया कि मंदिर एक सात्विक जगह होती है और यहां का माहौल भी सात्विक होता है। ऐसे में श्रद्धालुओं में भी आस्था के साथ सात्विकता और मर्यादा होनी चाहिए, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के मन मे उस दौरान भक्ति-भाव के अलावा और कुछ भी नहीं आये। इसलिए मंदिर प्रांगण में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए मर्यादित वस्त्रों को पहनकर मंदिर में प्रवेश को अनिवार्य किया गया है। ऐसी ड्रेस पहनकर नहीं जा सकेंगे कालकाजी मंदिर कालकाजी मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाईट सूट और कटी-फटी जीन्स पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें मंदिर के बाहर से ही माता के दर्शन करना होगा। इससे संबंधित सुचना को मंदिर के प्रवेश द्वारा के ठीक बाहर भी लगाया गया है ताकि आने वाले भक्तों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

