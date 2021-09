मां-बाबू जी को फ्लाइट का सफर करा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पूरा किया सपना, लोग बोले- खेल के साथ युवा को संस्कार देने में आप प्रेरणा हैं

A small dream of mine came true today as I was able to take my parents on their first flight.



आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने मां – पापा को पहली बार फ्लाइट पर बैठा पाया। सभी की दुआ और आशिर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा ?? pic.twitter.com/Kmn5iRhvUf