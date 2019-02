भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है। दरअसल डीआरडीओ ने मंगलवार को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा में किया गया। परीक्षण की गई मिसाइले डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए विकसित की हैं। इस मिसाइल के परीक्षण से भारत की वायु सुरक्षा में और मजबूती आएगी। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना जमीन से ही किसी भी संदिग्ध एअरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी-शिप मिसाइल, यूएवी, बैलेस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कॉम्बैट जेट को हवा में ही नेस्तानाबूत कर सकती है। इससे पहले डीआरडीओ ने बीते माह ही लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली बराक-8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। बराक-8 मिसाइल को नेवल शिप से लॉन्च किया जा सकता है। यह परीक्षण भी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में किया गया था।

India successfully test fires quick reaction surface to air missile off the coast of Odisha. Two missiles were tested by the DRDO for the missile being developed for the Army. pic.twitter.com/5W9Hjmj45L

— ANI (@ANI) February 26, 2019