विदेश मंत्री एस जयशंकर के न्यूयॉर्क में सीमा पार आतंकवाद को लेकर दिए बयान पर विदेश मंत्रालय ने भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जयशंकर ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद को बड़ी चिंता का विषय बताया है और इससे निपटने के लिए देशों के साथ आने की जरूरत पर जोर दिया है।

जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद से लड़ने की जरूरत को लेकर भारत की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने रखी है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक खतरा है और सभी देशों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए।

सीमा पार आतंकवाद भारत के लिए बड़ी चिंता: जयशंकर

इससे पहले न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने भारत-अमेरिका संबंधों और आतंकवाद के मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए आतंकवाद बेहद महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। उनके मुताबिक, भारत ने कई दशकों से पड़ोसी देश से आतंकवाद का सामना किया है और इसे एक सोची-समझी नीति का हिस्सा माना है।

जयशंकर ने कहा था कि अगर भारत की इस बड़ी चिंता को कोई प्रमुख साझेदार ठीक से नहीं समझता है, तो इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को आपसी मुद्दों पर काम करना होगा।

भारत-अमेरिका संबंधों पर आतंकवाद का असर

जयशंकर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। इनमें व्यापार और टैरिफ के साथ रूस से भारत की ऊर्जा खरीद और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बढ़ते संपर्क जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

अमेरिका-चीन की प्रतिस्पर्धा पर भी बोले जयशंकर

विदेश मंत्री ने इसी कार्यक्रम में अमेरिका और चीन के संबंधों पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों देश प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं और बाकी देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जोखिम कम करने और संबंधों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर क्या कहा?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर जयशंकर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच समझ बनी है, लेकिन बातचीत काफी जटिल है। उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में छोटे किसान और छोटे कारोबारी हैं। इसलिए व्यापार समझौते पर बातचीत में इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है।

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