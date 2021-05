देशभर में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आरटी पीसीआर टेस्ट कराने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं बढती भीड़ की वजह से लोगों को टेस्ट रिपोर्ट मिलने में भी देर रही है। आरटी पीसीआर टेस्ट को लेकर डॉ लाल पैथ लैब्स के एमडी अरविंद लाल ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के दौरान यह विधि करीब 30 फीसदी मामलों में फेल हो जाती है।

डॉ लाल पैथ लैब्स के एमडी अरविंद लाल ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा कि लोगों को आरटी पीसीआर टेस्ट कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण आने के दो से तीन दिन के बाद लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह दुनिया भर की परखी हुई जांच विधि तो है लेकिन यह केवल 70 प्रतिशत मामलों में ही संक्रमण का पता लगा पाती है जबकि 30 प्रतिशत मामलों में यह फेल हो जाती है।

Best time (to take COVID-19 test) is after one or two days after symptoms like fever, loss of smell, taste, breathing issues, or diarrhea set in. Though this (RT-PCR test) is gold-standard test in the world, it’ll detect only 70% cases of infection: Dr Lal PathLabs MD Arvind Lal pic.twitter.com/tOAy2d2nP1

