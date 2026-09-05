भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल बनाया गया है। शनिवार देर रात राष्ट्रपति भवन से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई। दिनेश शर्मा इससे पहले 2023 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। मार्च, 2017 से 2022 तक यूपी के डिप्टी सीएम रहे।

लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य के प्रोफेसर रहे दिनेश शर्मा आरएसएस से गहरे जुड़ाव रखने वाले एक मिलनसार राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। वे दो बार लखनऊ के महापौर चुने जा चुके हैं। पहली बार वे नवंबर 2006 में इस पद पर चुने गए थे। उन्होंने जुलाई 2012 में दोबारा जीत हासिल की।

ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शर्मा 1988 से ही इस विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया था। उनका अपना शिक्षण संस्थान भी है। शर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी से की थी। लखनऊ के महापौर बनने से पहले वे भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

News Alert! Dinesh Sharma appointed Lt Governor of Andaman and Nicobar Islands: Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/HpHMZgsxxw — Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2026

अगस्त 2014 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें गुजरात राज्य का प्रभारी बनाया गया। शर्मा 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद शुरू किए गए सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी भी थे। वे भाजपा के वर्तमान नेतृत्व के काफी करीब हैं।

लखनऊ उत्तर से भाजपा विधायक नीरज बोरा ने साल 2017 में शर्मा के बारे में कहा था कि उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उनके खिलाफ कुछ बोले। जब मैंने 2012 के महापौर चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो उन्होंने दुश्मन की तरह लड़ाई नहीं लड़ी। वे अक्सर कहते थे कि मैं उनके विश्वविद्यालय के सहपाठी का छोटा बेटा हूं। हालाँकि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था और मुझे सपा और बसपा का समर्थन प्राप्त था, फिर भी उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की। ​​यह उनकी छवि के बारे में बहुत कुछ बताता है।

साल 2017 में दिनेश शर्मा के सहयोगियों का दावा था कि नवागंतुक राजनीतिज्ञ के रूप में शर्मा को एक साधु से आशीर्वाद मिला था कि उन्हें कभी भी लाल बत्ती नहीं छोड़नी पड़ेगी, जिसके बाद महापौर बनने से पहले उन्होंने राज्य सरकार में दो राज्य मंत्री पदों पर कार्य किया।

उसी वक्त उनकी छोटी बहन वंदना शर्मा ने कहा था कि वे पार्टी और राजनीति के प्रति समर्पित रहे हैं और उपमुख्यमंत्री बनने के योग्य थे। उन्होंने कहा कि उनके बारे में हमने जो सबसे खास बात देखी है, वह तो सभी जानते हैं। वे सादा जीवन जीते हैं और सादगी से काम करते हैं। उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी छवि बेदाग रही है।

SRCC में पीएम मोदी का संबोधन, ‘दिमागी नक्सल’ से फिर कसा तंज; विपक्ष को बताया ‘नाराज फूफा’

शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां GenZ छात्रों को संबोधित करते हुए इस कॉलेज को देश का ऐतिहासिक कॉलेज बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये अवसर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है। पीएम ने कहा कि SRCC का हिस्सा रही अनेक पीढ़ियां एक साथ जुटी हैं। मैं आप सभी को SRCC के इस शताब्दी समारोह के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पढ़ें पूरी खबर।