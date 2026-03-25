दिल्ली के करोल बाग में डबल डेकर बस के पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। बस में 25 यात्री सवार थे जब यह हादसा हुआ।

आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक करोल बाग के झंडेवाला मंदिर के पास देर रात एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दिल्ली पुलिस ने हादसे का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि यह बस राजस्थान से आ रही थी और हनुमान मंदिर चौक के पास पलट गई। देर रात करीब 1:08 बजे यह हादसा हुआ। बस में लगभग 25 यात्री सवार थे।

तीन दिन पहले जयपुर-दिल्ली हाईवे पर भी एक बड़ा हादसा हुआ था। उस दौरान हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस चंदवाजी इलाके में एक बाइक से टकरा गई थी। बाइक पर चार लोग सवार थे, जिनमें से तीन की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा दिल्ली के नांगलोई में कुछ दिन पहले एक DTC बस ने स्कूटर सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही, एक ई-रिक्शा और कुछ लोग बस की चपेट में आ गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि करोल बाग में हुए हादसे में बस चालक की लापरवाही भी एक कारण हो सकती है। डबल डेकर बस में केवल एक ही दरवाजा था, जो आगे की ओर स्थित था।