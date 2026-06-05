तमिलनाडु भाजपा को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब पूर्व प्रदेश पार्टी इकाई प्रमुख के. अन्नामलाई के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद दो नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष करुणा नागराजन और प्रदेश सचिव सुमति वेंकटेश ने भी अपना इस्तीफा दे दिया।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, नागराजन और वेंकटेश ने शुक्रवार को भाजपा से अपने इस्तीफे की पुष्टि की। भाजपा के तमिलनाडु के पूर्व उपाध्यक्ष ने अन्नामलाई के नए राजनीतिक दल में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। नागराजन ने कहा कि अन्नामलाई न केवल मुख्यमंत्री विजय बल्कि किसी भी व्यक्ति की गलतियों को उजागर करने में संकोच नहीं करते थे।

इस बीच, वेंकटेश ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया और कहा कि उन्होंने भारी मन से अपने पद से हटने और पार्टी से अपना नाता तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा, “पार्टी की सेवा करना मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और राष्ट्रवाद, देशभक्ति व राष्ट्र-सेवा के उन आदर्शों से बहुत प्रेरित रही हूं, जिन्हें बीजेपी मानती है। इन मूल्यों ने मेरी पूरी यात्रा में मेरा मार्गदर्शन किया है और आगे भी करते रहेंगे।”

करुणा नागराजन कौन हैं?

नागराजन तमिलनाडु मीडिया में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और उन्होंने अक्सर स्थानीय टेलीविजन बहसों में भाजपा का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने दो प्रमुख राज्य चुनावों में भी चुनाव लड़ा है। इनमें 2016 में मायलापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव और 2017 में हुए चर्चित आरके नगर उपचुनाव शामिल हैं। हालांकि, उन्हें दोनों चुनावों में भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। दरअसल, 2017 के उपचुनाव में उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले थे।

अन्नामलाई ने अपने इस्तीफे में क्या-क्या लिखा

अन्नामलाई ने आखिरकार शुक्रवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और संगठनात्मक जिम्मेदारियों दोनों से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अपने इस्तीफे पत्र में अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर और तमिलनाडु की राजनीतिक संस्कृति को बदलने के लिए भाजपा में शामिल हुए थे।

पार्टी नेतृत्व को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के साथ अपने मतभेदों को स्पष्ट किया था। उन्होंने लिखा, “वरिष्ठ नेतृत्व के साथ हुई बातचीत के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तमिलनाडु के संबंध में हमारे विचार एक जैसे नहीं हैं।”

यह भी पढे़ं: अन्नामलाई के इस्तीफे के तुरंत बाद हमलावर हुई बीजेपी

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अब उनका रास्ता अलग होगा और वे एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि वह 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी के साथ मैदान में उतरेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…