छत्‍तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। इस बार नक्सलियों ने दूरदर्शन की तीन सदस्‍यीय टीम को अपना निशाना बनाया है। ये हमला आरनपुर इलाके के निलावाया में किया गया। बताया जा रहा है कि आरनपुर में जिला पुलिस की टीम सर्च अभियान के लिए निकली थी। टीम के साथ ही दूरदर्शन की टीम भी थी। एएनआई के मुताबिक, घात लगाकर बैठे हुए नक्सलियों ने टीम पर हमला बोल दिया। इस गोलाबारी में जिला पुलिस के दो जवानों सहित एक कैमरामैन की भी हत्या कर दी गई है। जबकि दो अन्य जवान घायल हैं।

Today our patrolling party was ambushed by Naxals in Aranpur. Two of our personnel were martyred, and a DD cameraman was also injured and later succumbed. Two more personnel injured: DIG P Sundarraj #Chhattisgarh pic.twitter.com/ZgZMF6xdRJ

— ANI (@ANI) October 30, 2018