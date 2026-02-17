आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कांग्रेस,अकाली दल और भाजपा की पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान केजरीवाल ने इन तीनों पार्टियों पर ‘पंजाब को नशे की ओर धकेलने’ का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से इन पार्टियों को वोट न देने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो पंजाब एक बार फिर नशे की चपेट में आ सकता है।

केजरीवाल ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भगवंत मान सरकार की कड़ी कार्रवाई की सराहना की और ‘युद्ध नशीं विरुद्ध’ नामक चल रहे नशीले पदार्थों के विरोधी अभियान पर प्रकाश डाला। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए किल्ली चाहलान गांव में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया।

केजरीवाल के अलावा रैली में मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, पंजाब कैबिनेट मंत्री, विधायक और अन्य पार्टी अधिकारी मौजूद थे। मान रविवार को थकान के कारण मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां से छुट्टी मिलने के बाद वे रैली स्थल पर पहुंचे।

अपने संबोधन के दौरान, केजरीवाल ने नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार की लड़ाई में ग्राम रक्षा समितियों के योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने पंजाब में नशीली दवाओं की समस्या में योगदान देने वाले दलों के बारे में गांवों के प्रत्येक परिवार को सूचित करने के महत्व पर जोर दिया।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आपको हर गांव के हर परिवार के पास जाकर उन्हें बताना होगा कि पंजाब को नशे की लत में किसने धकेला – अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस ने। जब ये पार्टियां सत्ता में थीं, तब पंजाब का हर परिवार नशे की चपेट में था। इन्होंने युवाओं, परिवारों और पंजाब के भविष्य को बर्बाद कर दिया।

उन्होंने लोगों से इन पार्टियों को वोट न देने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि ऐसा करने से पंजाब एक बार फिर नशे की चपेट में आ सकता है। उन्होंने कहा कि आपको हर घर जाकर उन्हें बताना होगा कि वे गलती से भी इन पार्टियों को वोट न दें, अन्यथा पंजाब एक बार फिर नशे में डूब जाएगा।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि पहली बार कोई सरकार नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ गंभीर कदम उठा रही है, जिसमें उन्हें जेल में डालना, उनके घरों को ध्वस्त करना और उनकी संपत्तियों को जब्त करना शामिल है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से ऐसी सरकार बनी है। किसी भी हालत में दूसरी पार्टियों को वोट न दें। यह ग्राम रक्षा समितियों की जिम्मेदारी है। हमें घर-घर जाकर लोगों को बताना होगा। बहुत जल्द हमारा पंजाब ‘रंगला’ पंजाब और ‘नशा मुक्त’ पंजाब बन जाएगा।

केजरीवाल ने बताया कि नशा विरोधी अभियान 1 मार्च, 2025 को शुरू हुआ था। उन्होंने याद दिलाया कि शुरुआत में लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के डर से नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने में हिचकिचाते थे।

केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल पंजाब पुलिस ने 2,000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की, ड्रग डीलरों की संपत्तियों को नष्ट किया और बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया, जिससे लोगों को यह विश्वास होने लगा कि आप सरकार किसी से नहीं डरती।

केजरीवाल ने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों, पूर्व सैनिकों, युवाओं और सरपंचों (ग्राम प्रधानों) से मिलकर ग्राम रक्षा समितियां (वीडीसी) गठित की जा रही हैं। ये वीडीसी सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखते हुए स्थानीय नशीली दवाओं की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाएंगी। पंजाब सरकार ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास परिषद का सदस्य इस ऐप के माध्यम से जानकारी दे सकता है और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

केजरीवाल ने ग्राम विकास समितियों के बारे में कहा कि एक कार्य यह है कि नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज सके। दूसरा कार्य यह सुनिश्चित करना है कि गांव में नशे की लत से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए निकटतम केंद्र में ले जाया जाए। उन्होंने ग्राम परिषदों को अपने गांवों को नशामुक्त बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

इसके अतिरिक्त, केजरीवाल ने बताया कि मान सरकार युवाओं के लिए हर गांव में खेल स्टेडियमों का निर्माण कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने पिछले साल मार्च में शुरू किए गए नशीली दवाओं के खिलाफ प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि 34,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 45,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि 2025 में 2,000 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई, जो उस वर्ष देश भर में जब्त की गई कुल हेरोइन का 66 प्रतिशत थी। डीजीपी यादव ने यह भी बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सहायता से सीमा पार से 260 ड्रोन मार गिराए गए और इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब में मादक पदार्थों के मामलों में 90 प्रतिशत दोषसिद्धि दर है, जो भारत में सबसे अधिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध जनता के समर्थन से जीता जा सकता है।

