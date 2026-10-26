झारखंड के जामताड़ा जिले में शनिवार सुबह एक अंतरधार्मिक प्रेमी युगल के शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान रिंगोचिंगो गांव निवासी रॉकी कुमार मंडल (20) और नाजिया खातून (18) के रूप में हुई है। दोनों के शव करमाटांड़ थाना क्षेत्र में स्थानीय रेलवे वाटर टैंक के पास मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

करमाटांड़ थाना प्रभारी अलख नाथ चौबे के मुताबिक, रॉकी और नाजिया पिछले कुछ वर्षों से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे। दोनों शुक्रवार शाम घर से मेला देखने के लिए निकले थे। पुलिस अधिकारी के अनुसार, बाद में दोनों एक मंदिर भी गए थे।

इंस्टाग्राम वीडियो आया सामने

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसे कथित तौर पर रॉकी का इंस्टाग्राम पोस्ट बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों के एक-एक हाथ नीले कपड़े से बंधे दिखाई देते हैं। पोस्ट के साथ दिए गए मैसेज में गांव वालों से उन्हें कभी अलग नहीं करने की अपील की गई है। वीडियो मैसेज में कहा गया है कि दोनों को जहां भी दफनाया जाए या उनके साथ जो भी किया जाए, वह एक साथ किया जाए।

कानूनी शादी की पुष्टि नहीं

थाना प्रभारी अलख नाथ चौबे ने बताया कि पुलिस को दोनों की कानूनी शादी होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में लड़की की मांग में सिंदूर दिखाई देने की बात कही गई है।

पुलिस के अनुसार, मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया गया है। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

परिवारों ने किया था रिश्ते का विरोध

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रिंगोचिंगो गांव के एक ग्रामीण ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि दोनों के परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ थे। ग्रामीण के अनुसार, करीब दो साल पहले दोनों के संबंधों की जानकारी मिलने के बाद दोनों समुदायों के लोगों की एक बैठक भी हुई थी।

ग्रामीण ने दावा किया कि बैठक में दोनों की शादी कराने का फैसला हुआ था। लेकिन उनके परिवार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। इसके बाद ग्रामीणों ने परिवारों से दोनों का आपस में संपर्क बंद कराने को कहा था।

गांव के एक शख्स के मुताबिक, अगले साल नाजिया की शादी किसी अन्य व्यक्ति से कर दी गई थी।

फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। परिवारों के विरोध और सोशल मीडिया पर सामने आए मैसेज के बावजूद, मौत के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जांच पूरी होने के बाद ही संभव होगा।