West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी की वे 2021 में पैर में लगी चोट के मेडिकल रिकॉर्ड के खुलासे के मामले में बहुत ज्यादा गहराई से छानबीन ना करें। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे और भी दस्तावेज सार्वजनिक किए जा सकते हैं।

शुभेंदु अधिकारी का यह बयान उस घटना के कुछ घंटों के बाद आया है जब ममता बनर्जी ने एसएसकेएम अस्पताल और बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज को कानूनी नोटिस भेजा था। इस नोटिस में ममता बनर्जी ने इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि 2021 की नंदीग्राम घटना से संबंधित उनके मेडिकल रिकॉर्ड बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से कैसे जारी किए गए।

ज्यादा छानबीन मत कीजिए- शुभेंदु अधिकारी

मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “ज्यादा छानबीन मत कीजिए। अगर मैं एक्स-रे प्लेट और एमआरआई रिपोर्ट दिखाना शुरू कर दूं, तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पाओगी।” अधिकारी ने कहा, “जरूरत पड़ने पर मैं बता दूंगा कि मुझे ये रिकॉर्ड कहां से मिले। कागजात एसएसकेएम में नहीं थे। उन्हें एसएसकेएम में होना भी नहीं चाहिए था। मैं उनके वकील से कहूंगा कि इस मामले में ज्यादा गहराई से जांच न करें। उन्हें लगा था कि वे चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। इसलिए उन्होंने सारे दस्तावेज अपनी दराज में (नबन्ना स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने कमरे में) छोड़ दिए थे।” हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि मेडिकल संबंधी रिकॉर्ड बनर्जी के कार्यालय से हासिल किए थे या निवास से।

शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दावा किया था?

बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ममता बनर्जी ने 2021 में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पैर की चोट का नाटक किया था। उन्होंने एक दस्तावेज दिखाते हुए कहा था कि यह बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के रेडियो डायग्नोसिस विभाग की 11 मार्च 2021 की रिपोर्ट है। इसमें फ्रैक्चर का कोई सबूत नहीं मिला है।

ममता बनर्जी ने एसएसकेएम को भेजा लीगल नोटिस

अधिकारी ने कहा था कि राज्य सरकार 2021 के विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान पैर में चोट लगने के उनके झूठे दावों की नए सिरे से जांच शुरू करेगी। इसके बाद, ममता बनर्जी के वकील अर्का नाग ने एसएसकेएम के निदेशक और बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजकर यह स्पष्टीकरण मांगा कि उनके मुवक्किल के मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी तक कैसे पहुंचे और बाद में उन्हें सार्वजनिक कैसे किया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…